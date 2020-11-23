Alamut kalesinin hikayesi en çok merak edilenler arasındadır. Arama motorlarında da Alamut kalesinin nerede olduğu ve hangi coğrafyada yer aldığı merak edilmektedir. Peki, Alamut kalesi nerededir?

Alamut Kalesi nerede, hangi ülkededir?

Alamut kalesi, İran’ın kuzey taraflarında yer alan Kazvin’deki Elbruz Dağları’ndadır. Coğrafi konum itibari ile Hazar denizine oldukça yakın bir konumdadır.

Alamut kalesi Dünya'nın en ünlü kalelerinden birisidir.

Alamut Kalesi'ne nasıl gidilir?

Alamut kalesine gitmek için hem hava yolu hemde kara yolu ile ulaşım sağlamak mümkündür. Alamut kalesine gitmek için İran'ın Kazvin şehrinde bulunan havalimanından direkt olarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Kazvin şehrine geldikten sonra şehirde bulunan otobüsler aracılığı ile bu tarihi kaleye ulaşım sağlayabilirsiniz. Alamut kalesi konum itibari ile Hazar denizine de yakın olduğundan dolayı kaleye otoyollar ile birlikte ulaşım sağlamak mümkündür.

Hasan Sabbah neden Alamut Kalesi'nde kalmıştır?

Hassan Sabbah’ın İran’ı seçmesindeki nedeni, özellikle İran’daki Deylem halkının kılıç zoruyla dahi İslam dinini seçmemiş ve olmasıdır. Böylelikle eski geleneklerine bağlı olan halkı bozuk inanışlarına çekmek onun için daha kolay olacaktır. Bu niyetle kendisine Deylem bölgesinin hemen yanındaki Kazvin’de yer edinmiş ve burada bozuk inanışlarını yayarak kendisine mürid toplamaya başlamıştır. İlk oluşumlarını burada tamamladıktan sonra yine aynı bölgede bulunan Elbruz Dağları’na çıkarak Alamut kalesini gözüne kestirmiştir.