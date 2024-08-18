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Yerel Alain Delon öldü
Yerel

Alain Delon öldü

Yeniakit Publisher
2024-08-18 09:54:00 -
Alain Delon öldü

Fransız oyuncu Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Alain Delon'un çocuklarının AFP ajansına bildirdiğine göre oyuncu 88 yaşında hayatını kaybetti.

Üç çocuğunun AFP'ye yaptıkları açıklamada babalarının hastalıkla mücadelesinin ardından öldüğü bildirildi.

Açıklamada “Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve köpeği Loubo, babalarının vefatını duyurmaktan derin üzüntü duymaktadır. Kendisi Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata gözlerini yumdu,” ifadeleri yer alırken ailenin mahremiyet talebinde bulunduğu belirtildi.

Oyuncunun sağlığı, 2019'da felç geçirmesinin ardından son yıllarda daha kötüye gitti. Fransız medyasına göre Delon'un, açıklanmayan başka bir ciddi rahatsızlığı daha söz konusu.

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