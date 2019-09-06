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Aladağ ailesinden Diyanet’e arsa bağışı

Adana’nın Kozan ilçesinde geçtiğimiz yıllarda vefat eden Turhan-Perihan Aladağ’ın varisleri, cami hizmetinde kullanılmak üzere Diyanet Vakfı’na arsa bağışında bulundu.

06 Eylül 2019 Cuma 11:01
Aladağ ailesinden Diyanet’e arsa bağışı

Adana’nın Kozan ilçesinde geçtiğimiz yıllarda vefat eden Turhan-Perihan Aladağ’ın varisleri, cami hizmetinde kullanılmak üzere Diyanet Vakfı’na arsa bağışında bulundu.


Turhan ve Perihan Aladağ’ın varisleri, Kozan Mezarlığı’ndaki dini hizmetlerin yükünü çeken Mezarlık Cami’ye bitişik konumdaki arsalarını ileride cami hizmetlerinde kullanılmak üzere bağışta bulunmak istedi. Diyanet Vakfı’nın da olumlu yanıt vermesi üzerine Kozan Müftüsü Celil Karaca ile varisler bir araya gelerek protokolü gerçekleştirdiler. Tapu kaydından bağış gerçekleştirildi ve arsanın tapusu Diyanet Vakfı adına Kozan Müftüsü Celil Karaca’ya teslim edildi.


Anne ve babalarının sağ iken bağışta bulunulan arsanın camiye verilmesini vasiyet ettiklerini belirten Muammer, Erdoğan, Nurcan ve Özcan Aladağ kardeşler tüm hayırseverleri böyle anlamlı bağışlarda bulunmaya davet etti.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:01
  1. doğa

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