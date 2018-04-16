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Alaçam’da Girişimcilik Kursu Sertifika Töreni

Samsun’un Alaçam ilçesinde ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ programı sertifika töreni yapıldı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 22:49
Alaçam’da Girişimcilik Kursu Sertifika Töreni

Alaçam Belediyesi, Alaçam Ziraat Odası ve Bafra İŞKUR Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ programına katılan 25 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.Programda konuşan Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, “Bu bir başlangıçtır. Hepiniz kendi hayatınızı, ailenizin hayatını ve yanında çalıştırdığınız kişilerin hayatını değiştirebilirsiniz. Bizim burada amacımız ekonomiye katkı ve ilçemize olabilecek yatırımları genişletmektir" dedi.Alaçam Belediyesi toplantı salonunda yapılan törene; Bafra İŞKUR Şube Müdürü Yakup Ergenlik, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, belediye meclis üyeleri ve kursiyerler katıldı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 22:49
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