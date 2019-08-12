Alaçam Dağları’nda orman yangını başladı Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde bulunan Alaçam Dağları’nda orman yangını başladı.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde bulunan Alaçam Dağları’nda orman yangını başladı.

Dursunbey ilçesine bağlı olan Alaçam Dağları’nda orman yangını başladı. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.