Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde bulunan Alaçam Dağları’nda orman yangını başladı.
12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:34
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde bulunan Alaçam Dağları’nda orman yangını başladı.
Dursunbey ilçesine bağlı olan Alaçam Dağları’nda orman yangını başladı. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı.
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