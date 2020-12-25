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Yaşam Alacaklısından parasını megafonla istedi, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
Yaşam

Alacaklısından parasını megafonla istedi, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Erzurum'da alacaklısından parasını alamayan bir kişi megafonla parasını istedi. Görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken video sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 20:12:00 -

Erzurum'da alacaklı olduğu dükkanın önüne giderek megafonla parasını isteyen şahıs görenler şaştı kaldı. Görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Erzurum'da bir kişi, alacaklı olduğu dükkanının önüne giderek megafonla parasını istedi. Megafonla bağırarak parasını isteyen vatandaşı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Megafonla parasını istedi

Erzurum Tebrizkapı semtindeki esnaf Murat Hakseven, 2012 yılında bir komşusuna 50 bin TL'lik altın borcu verdi. O günden bu güne parasını alamayan Haksever, ilginç bir yöntemde alacağını istedi.

Eline megafon alan Haksever, "Benim paramı verin" diyerek alacaklısının dükkanının önünde hakkını istedi.

Sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı

Megafonla bağırarak parasını isteyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

 

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