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Yerel Alacak verecek meselesi kanlı bitti
Yerel

Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Yeniakit Publisher
2024-08-08 10:26:00 -
Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Samsun'da evinde bıçaklı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki taksi şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü olduğu öğrenilen Emre Baş (32) evinde, alacak-verecek meselesi yüzünden A.C.F.'nin (21) bıçaklı saldırısına uğradı. 3 yerinden yaralanan Emre Baş kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra firar eden A.C.F.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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