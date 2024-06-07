‘Alaca sansar' Gümüşhane'de görüntülendi

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Ardıçlı Köyü yakınlarında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme riski yüksek türler arasında kırmızı listede yer alan 3 ‘Alaca sansar' görüntülendi. Biyolojik mücadelede önemli yer tutan ve savunmaya geçtiğinde kuyruğunun alt bölgesinden yaydığı kötü koku nedeniyle ‘kokarca' olarak da bilinen 3 ‘Alaca sansarı' görüntüleyen vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Alaca sansarların sevimli oldukları kadar ürkütücü olduğunu da dile getiren ve o anlara şahit olan Yakup Yıldırım, hayvanların tehlike geçene kadar ürkütücü sesler çıkardığını söyledi.

Kentte ilk defa görüntülenen ve sevimli görünümüyle ilgi çeken Alaca sansarın kendisini korumak için çıkardığı ve en belirgin özelliklerinden birisi olan çığlığı da kayıt altına alındı.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki Alaca sansarlar daha sonra çalılık araziye kaçarak gözden kayboldu.



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