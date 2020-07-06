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Gündem

Alabaylar çetesi kimler? Alabaylar çetesi lideri kim?

Türk polisi yine destansı bir kahramanlığa imza attı. Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de 1 yıllık takip neticesinde 'Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu. Peki Alabaylar çetesi lideri kim? Alabaylar çetesi hangi suç örgütü?

Yeniakit Publisher
2020-07-06 13:35:00 - 2020-07-06 13:48:33
Alabaylar çetesi kimler? Alabaylar çetesi lideri kim?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yöneticiliğini şüpheliler Nihat Alabay ve Sedat Alabay kardeşlerin yaptığı toplam 96 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde; "İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden “Alabaylar Çetesine” bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara... Şükranlarımızla."

Sedat Alabay Nihat Alabay kimdir? Sedat Alabay Nihat Alabay tutuklandı mı?
Sedat Alabay Nihat Alabay kimdir? Sedat Alabay Nihat Alabay tutuklandı mı?

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Sedat Alabay Nihat Alabay kimdir? Sedat Alabay Nihat Alabay tutuklandı mı?

 

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