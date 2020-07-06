Alabaylar çetesi kimler? Alabaylar çetesi lideri kim?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yöneticiliğini şüpheliler Nihat Alabay ve Sedat Alabay kardeşlerin yaptığı toplam 96 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde; "İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden “Alabaylar Çetesine” bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara... Şükranlarımızla."