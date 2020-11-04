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Gündem Alabarda'dan Twitter'a Trump tepkisi: Türkiye'de yalan haber paylaşılırken Twitter neredeydi?
Gündem

Alabarda'dan Twitter'a Trump tepkisi: Türkiye'de yalan haber paylaşılırken Twitter neredeydi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajını silen Twitter'a tepki gösteren eski asker ve stratejist Yusuf Alabarda, "Yahu bu ülkede bütün seçimlerden sonra dere yataklarından oy çıktığı, trafodan kedi çıktığı tweetleri atılırken bu Twitter neredeydi?" diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:48:00 -

Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump’ın sosyal medya hesabında yaptığı “Çok açık ara öndeyiz ama seçimi çalmaya çalışıyorlar. Bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz. Bu gece açıklama yapacağım. Büyük bir galibiyet." paylaşımı yanıltıcı bilgi olduğu iddiasıyla Twitter tarafından silindi.

Twitter'ın bu tavrını eleştiren Eski asker ve stratejist Yusuf Alabarda, "Sosyal medya sosyalleşmek için kurulmuş bir şey değil, sosyal medya toplumları malipüle edebilecek bir noktaya erişmiştir. Devir artık dijital patronların devri haline geldi." diyerek tepki gösterdi.

Alabarda, "Yahu bu ülkede bütün seçimlerden sonra dere yataklarından oy çıktığı, trafodan kedi çıktığı tweetleri atılırken bu Twitter neredeydi? Batının her zaman ortaya koymuş olduğu bakış açısı; İnsan hakları gibi kavramlar sadece ABD için mi vardır. Sosyal medya sosyalleşmek için kurulmuş bir şey değil, sosyal medya toplumları malipüle edebilecek bir noktaya erişmiştir. Devir artık dijital patronların devri haline geldi." dedi.

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