Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda, "Son zamanlarda Beyrut patlaması sonrası başka Körfet ülkeleri olmak üzere ABD, Fransa ve İsrail'in de başını çektiği yeni bir finans merkezinin Dubai eksenli olması yönünde bir işlevsellik devam ediyordu. Bu Biden döneminde devam edecek mi hep birlikte göreceğiz. Bu finans merkezi Biden yönetimi tarafından destekleneceğini düşünüyorum. Bu bölgede inşa edilecek bu yeni düzen, Türkiye'nin terör ile olan mücadelesi ve etrafındaki işgallerle ilgili mücadele devam ederken, Türkiye bu oluşumların negatif olarak bu süreç dışında kalmayacağı bir süreç için tedbir alması gerekir." diyerek uyarıda bulundu.