Alabarda Rusya'ya Afganistan'ı hatırlattı

Katıldığı televizyon programında Suriye, Libya ve Ukrayna'da silahlı mücadeleye girişen Rusya hakkında açıklamalarda bulunan eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda, "1979 yılında Babrak Karmal Sovyetler Birliği'ni Afganistan'a davet ettiğinde kendisi için çok kolay olacağını düşündüler. ABD'nin desteğiyle Afganlar yıpratma savaşı uyguladı. Bunun neticesinde Sovyetler ekonomik olarak çöktü." diyerek Rusya'nın uzun süren savaşların sonucunun farkında olduğunu belirtti.

Alabarda yapmış olduğu analizde, "2020 yılının Rusya bütçesinin fonksiyonelliğini sürdürebilmesi için hesaplamış oldukları petrolün varil fiyatının 70 dolar olması gerekiyor. Ancak geldiğimiz noktada bu fiyatın neredeyse yarısı petrol. Rusya'nın ihracatına baktığınızda fosil yakıtlar yüzde 80 oranında bulunuyor. Rusya Libya, Ukrayna ve Suriye'deki gerilimi daha nasıl ayakta tutabilir bence bunun üzerine kafa yormak gerekir. 1979 yılında Babrak Karmal Sovyetler Birliği'ni Afganistan'a davet ettiğinde kendisi için çok kolay olacağını düşündüler. ABD'nin desteğiyle Afganlar yıpratma savaşı uyguladı. Bunun neticesinde Sovyetler ekonomik olarak çöktü. Rusya 1979'da karşı karşıya kaldığı bu durumun, Ukrayna'dan Libya'ya ve Karabağ'a kadar geniş bir coğrafyada Rusya'nın ekonomisinin etkilendiğini Rus yetkililer biliyorlardır." diyerek çarpıcı bir analize imza attı.