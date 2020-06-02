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Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret! Dikkat çeken açıklamalar

Yeni Ceza İnfaz Yasası kapsamında tahliye olan Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:34:00 -
Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret! Dikkat çeken açıklamalar

Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Çakıcı, Twitter hesabından ziyarete ilişkin fotoğraf paylaştı.

Alaattin Çakıcı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Türk dünyasının ve Türk milletinin yaşayan efsanevi lideri, mensup olduğum camianın genel başkanı değerli ağabeyimi genel merkezimizde ziyaret ettim. Kendilerine ve Türk milletine saygılarımla arz ederim. Alaattin Çakıcı" ifadelerini kullandı.

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