Alaattin Çakıcı cezaevine mi girecek? Alaattin Çakıcı tutuklandı mı?

Alaattin Çakıcı tutuklandı mı? Son dakika haberine göre Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve tehditlerinden dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Alaattin Çakıcı’nın ‘hakaret ve tehdit’ suçundan hapis cezası aldığını açıkladı. Celal Çelik Twitter’dan şunları yazdı: “Genel Başkanımız @kilicdarogluk’nu tehdit edip hakaretler savuran Alaattin Çakıcı’nın ceza almasını sağlayacağımızı söylemiştik! Sözümüzü tuttuk.. Bugün itibariyle Hakaret ve Tehdit suçundan toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı!” Çakıcı cephesinde de bir açıklama geldi. Açıklamaya göre; Alaattin Çakıcı'nın avukatı Gökhan Kılıç'ın İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yaptığı belirtildi.

Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu’na ne demişti?

Çakıcı şu ifadeleri kullanmıştı: “Mafya liderleri Saray'ın emriyle serbest bırakıldılar ifadesini kullanan muhbir, istemeden gaf mı yaptı. Mafya diye kapalı diye Alaattin Çakıcı'yı tarif etmektedir. Şahsım olarak kendisine soruyorum. Eroin kaçakçılığı yaptım, silah kaçakçılığı mı yaptım, hazineyi mi parselledim. Gazetecilerin tutuklanmasından niye rahatsız oluyorsun. Bak Kemal Kılıçdaroğlu kitle psikolojisi ile sana hainler gaz verir, zorda yanında olmazlar… Onun için sana AKILLI OL diyorum…”