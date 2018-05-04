Alaaddin Saral'ın saklandığı ofis polisi bile şoke etti!

Polisin uzun bir süredir peşinde olduğu Sarallar çetesinin elebaşı Alaaddin Saral dün gelen ihbarla yakalanmıştı. Saral'ın yakalandığı adresi ofis olarak kullandığı belirlendi. Ofisin içinin gizli bölmelerden oluşan bir dehlizi andırdığı öğrenildi.

Saral'la birlikte gözaltına alınan 4 adamı ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.