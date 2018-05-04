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Alaaddin Saral'ın saklandığı ofis polisi bile şoke etti!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince dün Eyüp’te düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Saral çetesi elebaşı İlyas Alaaddin Saral'ın sorgusu devam ediyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:30
Alaaddin Saral'ın saklandığı ofis polisi bile şoke etti!

Polisin uzun bir süredir peşinde olduğu Sarallar çetesinin elebaşı Alaaddin Saral dün gelen ihbarla yakalanmıştı.  Saral'ın yakalandığı adresi ofis olarak kullandığı belirlendi. Ofisin  içinin gizli bölmelerden oluşan bir dehlizi andırdığı öğrenildi.

Saral'la birlikte gözaltına alınan 4 adamı ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.  

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 18:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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