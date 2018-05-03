Alaaddin Saral yakalandı

Hakkında açılan dava kapsamında yakalama kararı bulunan İlyas Alaaddin Saral'ın Eyüp'te gözaltına alındı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sarallar çetesinin perde arkasındaki elebaşı olarak bilinen Alaaddin Saral'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.

Cinayetten yaralamaya, silahlı baskından yağma ve haraca kadar birçok suçu azmettirdiği iddiasıyla mahkemece hakkında yakalama kararı bulunan Saral'ın Eyüp’te bir adreste saklandığı bilgisini alan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Saral'ın çıkmasıyla harekete geçti.

İçerisinde gizli bölmenin bulunduğu tespit edilen ofisten yanında bulunan 4 adamıyla birlikte çıkan Saral, arabasına yöneldiği esnada yakalanıp gözaltına alınsı. Saral'ın yanında bulunan 4 adamı da tedbir amaçlı olarak gözaltına alındı.

2005 yılında başlayan Şahin çetesiyle silahlı çatışmaların yanı sıra, ilerleyen dönemlerdeki bir çok silahlı baskın, cinayet, yağma gibi suçların talimatını verip Organize Suç Örgütü elebaşlığından Kasım 2016’da hakkında yakalama kararı çıkarılan Saral için 15 gün önce de çetesine yönelik yapılan operasyonda ikinci bir yakalama kararı çıkarılmıştı.

Alaaddin Saral’ın kardeşi Burhanettin Saral da geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonlarla yakalanmıştı. Mahkeme Burhanettin Saral’ın tutuksuz yargılanmasına karar vermişti.

Sarallar çetesine yönelik olarak 15 gün önce düzenlenen operasyonda aralarında cezaevi arkadaşı olan Köpek Fatih ile kuzeni Fatih Saral’ın bulunduğu 12 adamı yakalanarak gözaltına alınmıştı.