Al takke ver külah! Uğur Dündar Sedat Peker'e, Sedat Peker Uğur Dündar'a

BAE'ye sığınan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "postal yalayıcı" Uğur Dündar'a teşekkür etti.

Katıldığı bir televizyon programında Sedat Peker'e övgüler dizip teşekkür eden Uğur Dündar, "Şimdi bizim suçu ve suçu övmek gibi bir alışkanlığımız yarım yüzyıllık meslek hayatımızda hiçbir zaman olmadı. Biliyorsunuz mafya dünyasıyla nasıl mücadele ettiğimizi... Ama burada Sedat Peker'e bizim hakikat adına bir teşekkür etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Postal yalayıcı" Uğur Dündar'a Sedat Peker'den cevap

28 Şubat sürecinde Müslümanlara yönelik saldırılarıyla darbecilerin yanında saf tutan "postal yalayıcı" Uğur Dündar'a Sedat Peker'den cevap geldi.

Kamuoyunda "duayen yalancı" olarak bilinen Sözcü Yazarı Uğur Dündar'a "ağabey" diyen Peker, "Sayın Uğur Ağabey (Dündar), katıldığınız televizyon programında şahsıma etmiş olduğunuz teşekkür benim için çok değerli. Biz sizin televizyonlarda habercilik yaptığınız dönemlerde büyüdük ve sizden her zaman saygıyla bahsettim" dedi.

"Size saygılarımı sunuyorum"

Dündar'a teşekkürlerini ve saygılarını sunan Peker, paylaşımlarında şunları kaydetti:

"Sayın Uğur Dündar, Şile’ye eskiden benim olan eve gelmişsiniz, bir anınızı dinledim. İnanın ben orda olsaydım size rehberlik yapıp evi gezdirmekten memnuniyet duyardım."

"Sayın Uğur Dündar, ben hiçbir zaman melek olduğumu söylemedim, ama bu kelek düzenin içerisinde de kurban seçilmeyi kendime yediremedim. 40 yaşından küçük kardeşlerimle bir anlaşma yaptım. Eğer ölmez sağ kalırsam anlaşmama sadık kalacağım."

"Kimsenin hırsızlık yapamayacağı bir sistemi onlara anlatacağım. süslü sülünün bakan olduğu, bayburt inşaatın, şenbay inşaatın, aga inşaatın üstünden onlarca milyon doları çalanların başbakanlık yaptığı ülkede, şahsıma yapılan pislik mafya yakıştırmasını asla kabul etmem."

"Ben bir davaya inandım Sayın Uğur Dündar. Kendimce doğrularım vardı. İyi bir şey yaptıysam da, kötü bir şey yaptıysam da samimi olarak inandığım davam için yaptım. Teşekkürünüz için size saygılarımı sunuyorum."