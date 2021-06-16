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Gündem Al takke ver külah! Uğur Dündar Sedat Peker'e, Sedat Peker Uğur Dündar'a
Gündem

Al takke ver külah! Uğur Dündar Sedat Peker'e, Sedat Peker Uğur Dündar'a

Firari suç örgütü lideri Sedat Peker, Türkiye'nin siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat postmodern darbesinde darbecilerin yanında saf tutup Müslümanları hedef tahtasına koyan "postal yalayıcı" Kemalist Uğur Dündar'a sosyal medya hesabından teşekkür edip methiyeler düzdü.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 14:55:00 - 2021-06-16 15:29:01

BAE'ye sığınan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "postal yalayıcı" Uğur Dündar'a teşekkür etti.

Katıldığı bir televizyon programında Sedat Peker'e övgüler dizip teşekkür eden Uğur Dündar, "Şimdi bizim suçu ve suçu övmek gibi bir alışkanlığımız yarım yüzyıllık meslek hayatımızda hiçbir zaman olmadı. Biliyorsunuz mafya dünyasıyla nasıl mücadele ettiğimizi... Ama burada Sedat Peker'e bizim hakikat adına bir teşekkür etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Postal yalayıcı" Uğur Dündar'a Sedat Peker'den cevap

28 Şubat sürecinde Müslümanlara yönelik saldırılarıyla darbecilerin yanında saf tutan "postal yalayıcı" Uğur Dündar'a Sedat Peker'den cevap geldi.

Kamuoyunda "duayen yalancı" olarak bilinen Sözcü Yazarı Uğur Dündar'a "ağabey" diyen Peker, "Sayın Uğur Ağabey (Dündar), katıldığınız televizyon programında şahsıma etmiş olduğunuz teşekkür benim için çok değerli. Biz sizin televizyonlarda habercilik yaptığınız dönemlerde büyüdük ve sizden her zaman saygıyla bahsettim" dedi.

"Size saygılarımı sunuyorum"

Dündar'a teşekkürlerini ve saygılarını sunan Peker, paylaşımlarında şunları kaydetti:

"Sayın Uğur Dündar, Şile’ye eskiden benim olan eve gelmişsiniz, bir anınızı dinledim. İnanın ben orda olsaydım size rehberlik yapıp evi gezdirmekten memnuniyet duyardım."

"Sayın Uğur Dündar, ben hiçbir zaman melek olduğumu söylemedim, ama bu kelek düzenin içerisinde de kurban seçilmeyi kendime yediremedim. 40 yaşından küçük kardeşlerimle bir anlaşma yaptım. Eğer ölmez sağ kalırsam anlaşmama sadık kalacağım."

"Kimsenin hırsızlık yapamayacağı bir sistemi onlara anlatacağım. süslü sülünün bakan olduğu, bayburt inşaatın, şenbay inşaatın, aga inşaatın üstünden onlarca milyon doları çalanların başbakanlık yaptığı ülkede, şahsıma yapılan pislik mafya yakıştırmasını asla kabul etmem."

"Ben bir davaya inandım Sayın Uğur Dündar. Kendimce doğrularım vardı. İyi bir şey yaptıysam da, kötü bir şey yaptıysam da samimi olarak inandığım davam için yaptım. Teşekkürünüz için size saygılarımı sunuyorum."

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Yorumlar

Eda

Bu peker ..... bozuk soysuz 10. videosunda nediyor anneme kizima küfür edenler bestell ödeyecekmis, Kunden efendim onu sevenler tarafindanmis. Yahu sen öyle bir s...siz .... bozuk bir evlatsinki sana annene kizina sülalene küfür ediyorlar. Adam olsaydin ülkeni vatanini bayragini satmazdin o bes kurus etmeyen Mossada ve CIA ye. Adam olsaydin sorun varsa kendi ülkende cözerdin derdini, cesaretli bir Adam olsaydin zaten Internet rambolugu yapmazdin kimsede sülalene küfür etmezdi. Ama sen .... gibi muameleyi hak Eden bir eziksin.
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Istanbul77

Hadi doğru adam mafya.Peki neden bir Allah 'ın kulu söyledikleri yalan yok Öyle bir şey diyemiyor.Bundan neden bahsedemiyorsunuz!
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