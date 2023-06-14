Al Sancak'ta sezon finali! Beklenmedik veda! O da ayrıldı

TRT'nin ilgi gören projesi alsancak'la adından söz ettiren Nihat altınkaya'dan beklenmedik Haber geldi rol aldığı Boran karakteri ile ünlü'ne ün katan Nihat Altınkaya Alsancak'a veda ediyor

Hem konusuyla hem kadrosu ile izleyenlere hayran bıraktıran Alsancak'ta Ayrılık Rüzgarları esmeye başladı üstlendiği Boran karakteri ile farklı renk katan Nihat Altınkaya kendisine yazılan hikayenin sonuna geldi son bölümde güçlerini birleştiren Ali yüzbaşı ile Medya ilkesi Bora'nın etkisiz hale getirdi.

AL SANCAK’TA DUYGUSAL KAVUŞMA! Yeni bölümde neler olacak?

PENÇE TİMİ’NDEN BÜYÜK OPERASYON

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Al Sancak sürprizlerle dolu sezon finaliyle Perşembe akşamı TRT 1’de.

TRT1 ekranlarında yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Al Sancak’, 15 Haziran Perşembe akşamı 20.00’de yayınlanacak olan 19. bölümüyle sezon finali yapacak.

Al Sancak’ın sezon finalinde neler olacak:

Pençe Timi’nden büyük operasyon!

Pençe Timi aniden gelen bir istihbaratla Atmaca Timi’nin de desteği ile büyük bir operasyona gider. Ahtapot, bütün örgütleri etrafında toplamış büyük bir kaos peşindedir. Pençe ve Atmaca Timleri Ahtapot’un büyük eylemine engel olabilecek midir?

Sacit ve Nadia yüzleşiyor

Elizabeth’ten aldığı annesinin defteri ile Sacit’in karşına çıkan Nadia baştan sona her şeyi anlatır. Baba ve kız birlikte hasret giderirken Nadia, Elizabeth’i öldürmek için Sacit’in yanından ayrılarak çok zor bir operasyona çıkar. Ahtapot’un onlarca elemanı arasında korunan Elizabeth’e Nadia nasıl bir akıl oyunu yaparak ulaşacaktır?

Gülseren hapisten çıkıyor, kızı Nadia ile hasret gideriyor

Gülseren hapisten çıkarak Nadia ile buluşur. Anne kız hasret giderir. Ancak bu buluşma fazla uzun sürmez. Nadia son bir atılım yaparak Ahtapot’un üssüne gider. Tek başına operasyon yapan Nadia başarılı olabilecek midir?

‘Al Sancak’ın başrollerini Uğur Güneş (Ali) ve Gülsim Ali İlhan (Nadia) paylaşıyor. Dizide ayrıca; Uğur Güneş (Ali), Gülsim Ali İlhan (Nadia), R.Aybars Düzey (Selim), Emre Dinler (Cengiz), Cem Kurtoğlu (Sacit), Ahmet Yenilmez (Çelebi), Funda İlhan (Elizabeth), İdris Nebi Taşkan (Aras), Gözde Türker Güler (Aslı), Ahmet Olgun Sünear (Selçuk), Melih Özdoğan (Sabri), Tezhan Tezcan (İsmail), Ömer Faruk Aran (Bora), Murat İnce (Mustafa), Fatih Gühan (Süleyman), Çağlar Sayın (Hüseyin), Suna Ayar (Büşra), Eslem Akar (Sedef) Asuman Çakır (Muazzez), Tutku Damla Aygan (Lilith) gibi başarılı isimler rol alıyor. Al Sancak dizisinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor.

“Al Sancak” 19. Bölümüyle 15 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…

Yürek Çıkmazı dizisi final mi, bitiyor mu? Yürek Çıkmazı final bölümü ne zaman, bu akşam mı? 13 Haziran TRT 1 yayın akışı

YÜREK ÇIKMAZI FİNAL Mİ YAPIYOR?

1 Kasım 2022 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen TRT 1'in dram türündeki dizisi Yürek Çıkmazı, 28 bölümdür izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli ve Bahadır İnce'nin oturduğu, senaryosunu ise Vilmer Özçınar ve Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı yapım final kararı aldı.

YÜREK ÇIKMAZI FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

TRT 1 yayın akışı ile araştırılan soru da yanıt buldu. Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisi, 13 Haziran Salı yani bu akşam ekranlara gelecek 28. bölümü ile final yapacak.

Her Salı akşamı izleyici karşısına çıkan dizinin sevenleri hikayenin nasıl bittiğini öğrenmek için ekran başında olacak.

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