Al Sancak'ta sürpriz gelişme... 'Başlıyoruz' diyerek duyurdular!

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla Al Sancak 6. Bölümüyle 9 Mart Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Al Sancak’ta; Sacit Komutan’ın Nadia’ya olan güveni sarsılmış olsa da Ali her şeye rağmen Nadia’yı savunur. Öte yandan Mithat Sargon herkesin gündemindedir, Nadia ise Mithat’la yüzleşmek ister.

Ali, Kosova’dan yaralı dönen Nadia’yı ihtimamla iyileştirmeye çalışır. Diğer yandan da ondan Mithat Sargon ve Ahtapot yapılanmasıyla ilgili bilgi almak ister. Sacit Komutan’ın Nadia’ya olan güveni zedelenmiştir. ali her şeye rağmen canını tim için ortaya koyan nadia’yı savunur.

Tuzağa düşüp açığa çıkan Nadia ise yeni bir hamlede bulunarak kartları açık oynamaya karar verir. Mithat’ı yüzleşmeye davet eder.

Herkesin gündeminde ve odağında tek bir isim vardır. Mithat Sargon... Ali, Atilla’nın şehit düştüğü operasyonu ayrıntılarıyla hatırlamaya çalışır. Zihninde katilin bulanık silueti, kalbinde Atilla’nın hatırası vardır. Sedef ise savcının Mithat’ı salıvermek için dayandığı hukuki boşluğu tespit eder ve kararlılıkla üzerine gider. Savcı, ahtapot tarafından köşeye sıkıştırılmış durumdadır.

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Ahtapot, dağılan itibarını toparlamak için Mithat’ın kumandasında büyük bir eyleme hazırlanmaktadır. Plan adım adım uygulamaya koyulurken saatler Cuma namazı vaktine kurulur. Pençe Timi, binlerce masumun ölümüyle sonuçlanacak saldırıyı bertaraf etmek için yola çıkar.