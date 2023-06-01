Al Sancak öyle bir bölümle geliyor ki... Büyük kapışma bugün...

Al Sancak sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe akşamı TRT 1’de.

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla Al Sancak, 1 Haziran Perşembe günü 17. Bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Ali’nin üstü kapalı itirafı sonrasında Nadia ve Ali’nin ilişkisi boyut kazanacaktır. Nadia’dan hoşlandığını belirten Ali, görev ile sevgisi arasında kalırken, bundan sonraki süreçte ne kararlar verecektir?

Elizabeth için ölüm çanları çalıyor!

Sacit ve Ali ikilisi yaptıkları araştırma sonrasında Elizabeth’in Gülseren olmadığını öğrenirler. Nadia, Sacit ve Ali’nin şüphelerinin doğru olduğunu anlar. Elizabeth onun gerçek annesi değildir. Nadia şimdi ne yapacaktır?

Boran için büyük zafer!

Ölen bomba uzmanın yerine geçen Süleyman ile operasyon yapan Nadia büyük bir risk içindedir. Boran ve Elizabeth yemi yutmuş, tam operasyon başarıyla sonuçlanacakken Elizabeth, Nadia’nın olayı çözdüğünü anlar. Boran’ı arayıp bilgi veren Elizabeth, Nadia’nın gerçekleri bildiğini söyler. Boran anında Nadia ve Süleyman’ı esir alır. Her şeyden habersiz Boran’a tuzak kuran Ali ve Pençe Tim, Nadia ve Süleyman’ı karşılarından esir düşmüş halde görünce şok olur. Ali şimdi ne yapacaktır?

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YÖNETMEN: Günay Günaydın

SENARYO: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı, Selman Kılıçaslan

OYUNCULAR: Uğur Güneş (Ali), Gülsim Ali İlhan (Nadia), R.Aybars Düzey (Selim), Emre Dinler (Cengiz), Cem Kurtoğlu (Sacit), Ahmet Yenilmez (Çelebi), Nihat Altınkaya (Boran), Funda İlhan (Elizabeth), İdris Nebi Taşkan (Aras), Gözde Türker Güler (Aslı), Ahmet Olgun Sünear (Selçuk), Melih Özdoğan (Sabri), Tezhan Tezcan (İsmail), Ömer Faruk Aran (Bora), Murat İnce (Mustafa), Fatih Gühan (Süleyman), Çağlar Sayın (Hüseyin), Suna Ayar (Büşra), Eslem Akar (Sedef) Asuman Çakır (Muazzez), Tutku Damla Aygan (Lilith)