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Dünya Al sana özendiğin Almanya! Enflasyon son 10 yılın en yüksek seviyesinde
Dünya

Al sana özendiğin Almanya! Enflasyon son 10 yılın en yüksek seviyesinde

Muhalefet tarafından sürekli Türkiye'ye örnek gösterilen Almanya'da enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Böylece Almanya'da enflasyon son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 19:11:00 - 2021-06-15 19:14:17
Al sana özendiğin Almanya! Enflasyon son 10 yılın en yüksek seviyesinde

Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi’nin mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Muhalif kesim tarafından Türkiye'ye sürekli örnek gösterilen Almanya'da enflasyon son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Yüzde 2,5 artış kaydedildi

Almanya'da enflasyon enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak son on yılın en yüksek düzeyine çıktı ve yüzde 2,5 seviyesini gördü. Federal İstatistik Dairesi tarafından salı günü Wiesbaden kentinde yapılan açıklamada, Tüketici Fiyat Endeksi'nin mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış kaydettiği belirtildi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da son olarak 2011 yılının ekim ayında enflasyon oranı bu denli yüksek saptanmıştı. İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu körüklediği ifade edildi.

Almanya'da 2021'in başından bu yana, dizel, benzin, akaryakıt ve doğal gazın yakılması ile oluşan her bir ton karbondioksit (CO2) için 25 euro vergi ödenmesi gerekiyor. Bu durum da enerji fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Korona pandemisinin yol açtığı ekonomik sorunlar da enflasyona olumsuz yansıyor.

KDV eski seviyesine yükseltildi

Korona krizinde tüketimi sabit tutmak ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla altı ay boyunca düşürülen Katma Değer Vergisi (KDV) ocak ayından itibaren yeniden eski seviyesine yükseltildi.

2020 yılının ikinci yarısında kısmen negatif seyreden enflasyon oranları 2021 yılının başından itibaren istikrarlı bir şekilde artış gösterdi. Mart ayında bu oran yüzde 1,7 iken, nisan ayında yüzde 2,0 olarak gerçekleşti.

İstatistik Dairesi, bu yılın nisan ayından mayıs ayına kadar olan dönemde ise tüketici fiyatlarının yüzde 0,5 arttığını duyurdu.

 

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Yorumlar

Aziz Metin

Milletin aklıyla alay ediyorsunuz ama millet de sizin aklınızla alay ediyor 
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Oguz

Sende o böbürlendiklerinin enflasyonuna bakarsınız
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