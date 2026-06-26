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Dünya Al sana “medeniyetin beşiği” denilen Avrupa! Sıcaktan bunalınca, o ürün için markette birbirlerini böyle ezdiler
Dünya

Al sana “medeniyetin beşiği” denilen Avrupa! Sıcaktan bunalınca, o ürün için markette birbirlerini böyle ezdiler

Yeniakit Publisher
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Avrupa'yı kavuran "ejderha sıcakları" nedeniyle Fransa'da tarihi sıcaklık rekorları kırıldı ve 72 bölgede kırmızı alarm verildi. Sıcaktan bunalan halk, evlerini serinletmek umuduyla vantilatör ve klima alabilmek için elektronik mağazalarına akın etti. Stokların tükenmesiyle birlikte cihaz kutularını kapmak isteyen müşteriler arasında büyük arbede ve kavgalar yaşandı. Vatandaşların izdihamda birbirini ezdiği o kaos anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haziran 2026'da Avrupa genelinde etkili olan ve meteoroloji uzmanlarının "ejderha sıcakları" olarak adlandırdığı tarihi canicule (aşırı sıcak dalgası), Fransa'yı kelimenin tam anlamıyla alarma geçirdi. Ülke genelinde termometrelerin rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte, serinlemek isteyen halk teknoloji mağazalarına ve süpermarketlere akın etti. Vantilatör ve mobil klima stoklarının tükenme noktasına geldiği mağazalarda yaşanan izdiham ve kavga anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

 

TARİHİ SICAKLIK REKORLARI PEŞ PEŞE KIRILDI

Fransa Meteoroloji Kurumu (Météo-France) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) verilerine göre, Haziran 2026 tarihlerinde ülke genelinde tüm zamanların sıcaklık rekorları altüst oldu. Fransa genelinde ulusal termal indeks rekor kırarak tarihi seviyelere ulaşırken, Chantonnay kasabasında termometreler 44,6°C'yi, batıdaki Pulluau'da ise 43,8°C'yi gösterdi. Geceleri dahi düşmeyen hava sıcaklıkları nedeniyle milyonlarca insan uykusuz geceler geçirirken, dış basında ve Fransız medyasında en çok konuşulan kelimeler "canicule" (sıcak dalgası) ve "climatisation" (klima) oldu.

 

MAĞAZALARDA VANTİLATÖR VE KLİMA KARAMBOLÜ

Aşırı sıcaklara hazırlıksız yakalanan Fransız vatandaşları, evlerini serinletebilmek umuduyla elektronik ürün satan büyük mağazalara adeta hücum etti. Görüntülerde; çok sayıda ünlü markaya ait vantilatör, kule tipi fan ve hava soğutucu (cooler) kutularının raflara dizildiği anlarda tam bir kaosun yaşandığı görülüyor.


Kutuları kapmak için birbirleriyle yarışan müşteriler, bir süre sonra fiziki kavgaya tutuştu. Yaşlı, genç demeden herkesin birbirinin elinden cihaz kutularını çekmeye çalıştığı, kutu kapmak uğruna insanların yerlerde sürüklendiği ve birbirlerini ezdiği anlar cep telefonu kameralarıyla Fransızca "Bu tam bir çılgınlık!" (C'est une dinguerie) feryatları eşliğinde kaydedildi.

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