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Gündem Al sana bu da kadın şiddeti! Resmen cinayete teşebbüs! Ankara'da kayda geçti! Boks maçını aratmayan anlar
Gündem

Al sana bu da kadın şiddeti! Resmen cinayete teşebbüs! Ankara'da kayda geçti! Boks maçını aratmayan anlar

Yeniakit Publisher
2023-09-12 12:15:17 - 2023-09-12 12:15:16
Al sana bu da kadın şiddeti! Resmen cinayete teşebbüs! Ankara'da kayda geçti! Boks maçını aratmayan anlar

Ankara’da bir kadın şoför, trafikte tartıştığı erkek şoförü önce tartakladı daha sonra ise aracıyla metrelerce sürükledi. Sürüklenen vatandaş ise daha sonra kendilerini ayırmaya çalışan kurye ile tartıştı. O anlar boks maçını aratmadı.

Ankara’da bir kadın şoför, trafikte tartıştığı erkek şoförü önce tartakladı daha sonra ise aracıyla metrelerce sürükledi. Sürüklenen vatandaş ise daha sonra kendilerini ayırmaya çalışan kurye ile tartıştı. O anlar boks maçını aratmadı.

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, trafikte seyir halinde ilerleyen bir otomobil ve hafif ticari araç tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi nedeniyle cadde ortasında araçlarından inen taraflar kavga etmeye başladı.

Kadın sürücü, tartıştığı erkek sürücüyü tartaklayarak otomobilinin çevresinden uzaklaştırdı. Kadın sürücü daha sonra erkek sürücüyü metrelerce sürükledi.

Sürüklenen vatandaş ise daha sonra kendilerini ayırmaya çalışan kurye ile tartıştı. Olay ise başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
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