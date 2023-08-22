Al-Nassr parayı bastırıp alıyor
Milyonlarca euro döküp yıldız fiyatları kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, bu sefer Portekizli futbolcu Otavio'yu renklerine bağladı.
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Porto forması giyen Otavio'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, Portekizli futbolcu Otavio'yu renklerine bağladı.
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi ekibi, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu.
Otavio, geçen sezon Porto'da tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 7 gol attı.
Al Nassr'ın Portekizli futbolcu için 60 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO