  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Al-Nassr parayı bastırıp alıyor
Spor

Al-Nassr parayı bastırıp alıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-22 20:55:00 -
Al-Nassr parayı bastırıp alıyor

Milyonlarca euro döküp yıldız fiyatları kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, bu sefer Portekizli futbolcu Otavio'yu renklerine bağladı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Porto forması giyen Otavio'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, Portekizli futbolcu Otavio'yu renklerine bağladı.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi ekibi, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

Otavio, geçen sezon Porto'da tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 7 gol attı.

Al Nassr'ın Portekizli futbolcu için 60 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23