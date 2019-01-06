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Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, zamanlaması dikkat çeken ve terör ağzıyla yapılmış bir habere imza atarak Türkiye hakkında küstah ifadeler kullandı.

06 Ocak 2019 Pazar 12:19
Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuMünbiç ve Fırat'ın doğusuna operasyon gündemdeyken algı operasyonu yaparak skandala imza attı. Münbiç'teki insanlarla röportajlar yaptığını belirten televizyon, 1 kişinin sözlerini şöyle aktardı: "Amerikan varlığı bizi hem Suriye hükümetinden hem de Türkiye'den koruyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 14 Aralık 2018'de yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Suriye'den "tam ve hızlı" çekilme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, çekilme işleminin "yavaşça" gerçekleşeceğini açıklamıştı.

ABD'nin bölgeden çekilmesi ve Türkiye'nin operasyon başlatmak için gün sayması gündemdeki en sıcak başlık. Hem Münbiç hemde Fırat'ın doğusuna askeri sevkiyatları hızlandıran Türkiye, Rusya ile yapılan görüşmede kararlılığını bir kez de Ruslara gösterdi.

Katar merkezli Al Jazeera'den küstah haber

Türkiye'nin operasyon başlatacak olması terör örgütü PKK/YPG'yi korkutmuş durumda. Ne yapacağını bilemeyen örgüt kendisine sahip çıkacak yeni bir ülke arıyor. Bölgede bu gelişmeler yaşanırken, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu zamanlaması dikkat çeken ve terör ağzıyla yapılmış bir habere imza attı. Münbiç'teki 4 çocuğu olan bir baba ile röportaj yapan kanal "Size Amerikalılar ile ne kadar güvende hissettiğimizi söyleyemem. Ancak Amerikan varlığı bizi hem Suriye hükümetinden hem de Türkiye'den koruyor" diyerek kara propaganda yapmaya çalıştı. Halbuki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında sivil halkın burnunun dahi kanamaması için TSK'nın ne kadar titiz davrandığını tüm dünya görmüştü.

CNN INTERNATIONAL'IN BİLE GÜNDEME GETİRDİĞİ BU FOTOĞRAF HER ŞEYİ AÇIKLIYOR... İşte Zeytin Dalı operasyonu sonrası sapa sağlam ayakta duran Afrin kenti ve ABD ile PKK/YPG'nin operasyon çektiği Rakka kenti...

Terör örgütü PKK/YPG'nin değirmenine su taşıyan haberde Muhammed adlı bir "aktivistin" şu sözlerine yer verildi: "Trump'ın son yorumlarından sonra geçici bir rahatlama sağlandı. Ama bunun ne anlama geldiğini anlamak için çok erken. Çekilmenin ertelenip ertelenmeyeceğinden emin değiliz. Ancak Kürt savaşçıların Amerika'nın fikrini değiştirmek için çok çalıştıklarını biliyorum."

(Haber7)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 12:19
  1. Al Jazeera
  2. Al Jazeera'den küstah haber
  3. Türkiye hakkında skandal ifadeler
  4. Suriye
  5. Münbiç
  6. Afrin
  7. kriz çıkaracak haber
  8. Katar
  9. Katar-Türkiye ilişkileri

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