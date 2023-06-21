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Spor Al Ittihad, N'Golo Kante'yi transfer etti
Spor

Al Ittihad, N'Golo Kante'yi transfer etti

Yeniakit Publisher
2023-06-21 04:52:00 -
Al Ittihad, N'Golo Kante'yi transfer etti

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Chelsea'den N'Golo Kante'yi transfer ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi transfer ettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde La Liga devi Real Madrid'den Karim Benzema'yı kadrosuna katan Al-Ittihad, bu transferle ikinci yıldızı da kadrosuna kattı.

Chelsea'de geçen sezonun büyük bir bölümünü sakatlıklar ile geçiren Ngolo Kante, sadece 9 maçta forma giyebilmişti.

Kante'nin Al-Ittihad'dan yıllık 4 yılda toplam 100 milyon Euro maaş alacağı öne sürüldü.

Benzema ile takım arkadaşı oldu

Suudi Arabistan Pro Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Al-Ittihad kulübü Fransız yıldız Karim Benzema ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Real Madrid'de başarılarla dolu kariyere imza atan 35 yaşındaki forvet, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek. N'Golo Kante'nin de Al-Ittihad'a transfer olmasıyla Karim Benzema ile takım arkadaşı olacak.
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