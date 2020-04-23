  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Al Hilal'ın ısrarı devam ediyor! Anthony Nwakaeme için Trabzonspor'a 10 milyon Euro'luk teklif

Suudi Arabistan kulüplerinden Al Hilal, Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme için tekrardan harekete geçti.

2020-04-23 13:32:00 - 2020-04-23 14:26:56
Al Hilal'ın ısrarı devam ediyor! Anthony Nwakaeme için Trabzonspor'a 10 milyon Euro'luk teklif

Bordo mavili ekipte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Anthony Nwakaeme için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

Yeni teklif 10 milyon Euro

Gomis'in formasını giydiği Al Hilal kulübü Trabzonspor'un kapısını ikinci kez çalmaya geliyor. Arap kulübünün Nwakaeme için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve sezon sonu masaya oturmak için görüşmeye geleceği iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı