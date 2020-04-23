Al Hilal'ın ısrarı devam ediyor! Anthony Nwakaeme için Trabzonspor'a 10 milyon Euro'luk teklif
Suudi Arabistan kulüplerinden Al Hilal, Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme için tekrardan harekete geçti.
Bordo mavili ekipte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Anthony Nwakaeme için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.
Yeni teklif 10 milyon Euro
Gomis'in formasını giydiği Al Hilal kulübü Trabzonspor'un kapısını ikinci kez çalmaya geliyor. Arap kulübünün Nwakaeme için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve sezon sonu masaya oturmak için görüşmeye geleceği iddia edildi.