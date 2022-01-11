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Medya Al gülüm, ver gülüm! Kılıçdaroğlu’nun ‘erken seçim’ iddiasının altından bakın ne çıktı
Medya

Al gülüm, ver gülüm! Kılıçdaroğlu’nun ‘erken seçim’ iddiasının altından bakın ne çıktı

Milliyet yazarı Zafer Şahin, ‘erken seçim’ iddiası üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyununu bugünkü köşesinde deşifre etti. Kılıçdaroğlu’nun ‘erken seçim’ planının altından bakın ne çıktı!

Yeniakit Publisher
2022-01-11 21:23:00 -
Al gülüm, ver gülüm! Kılıçdaroğlu’nun ‘erken seçim’ iddiasının altından bakın ne çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “erken seçim yok” açıklamasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘erken seçim’ iddiasını sürdürüyor. 

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin ise Kılıçdaroğlu ve ekibinin bu hamlesinin ilişkin dikkat çeken bir yazıyı köşesine taşıdı. 

Zafer Şahin, "Kurultay başka bahara" başlığını taşıyan yazısında şu ifadeleri kullandı;

"CHP lideri Kılıçdaroğlu en son cumartesi akşamı “Eylülde seçim bekliyorum” dedi.

Bu aslında kendi partisine yönelik bir açıklamaydı. Neden mi?

Açıklayalım...

Malum, CHP’nin bu yıl kurultay toplaması lazım.

Ama Kemal Bey ve arkadaşları bir yol kazasına uğramak istemiyor.

“Erdoğan baskın seçime gidecek” algısıyla hem parti içindeki muhalifleri dizginlemeyi hem de Kemal Bey’in Cumhurbaşkanlığı adaylığını garanti altına almayı hedefliyorlar.

Kurultay toplanmazsa CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını bu Parti Meclisi ve milletvekili grubu belirleyecek. Yani onlar Kemal Bey’i destekleyecek, o da onları yeniden milletvekili yapacak! Ekrem İmamoğlu tehlikesi de bertaraf edilmiş olacak. Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem’in geçen hafta Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek verdiği tweet’ler önemli. Kemal Bey, hem Parti Meclisi’ni hem de vekil grubunu bir sadakat testine tabi tutuyor.

Testi geçenlerin siyasi ömrü uzayacak. Geçemeyenler, safını belli etmeyenler tasfiye olacak.

Bu oyuna parti içi demokrasi diyorlar! Tabii yersen..."



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