‘Al gülüm ver gülüm’ Akşener'den AK Parti'yi eleştirene hediye
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sokakta bir gençle sohbet ettiği esnada genç adamın AK Parti'nin politikalarını eleştirmesi üzerine kulağındaki küpeyi çıkararak gence verdi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Samsun’da vatandaşlarla bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Akeşener, bir gencin AK Parti'nin politikalarını eleştirmesi üzerine mest oldu. Gencin sözleri hoşuna giden Akşener, kulağındaki küpeyi çıkararak gence hediye etti.