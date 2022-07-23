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Gündem ‘Al gülüm ver gülüm’ Akşener'den AK Parti'yi eleştirene hediye
Gündem

‘Al gülüm ver gülüm’ Akşener'den AK Parti'yi eleştirene hediye

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sokakta bir gençle sohbet ettiği esnada genç adamın AK Parti'nin politikalarını eleştirmesi üzerine kulağındaki küpeyi çıkararak gence verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 12:04:00 -

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Samsun’da vatandaşlarla bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Akeşener, bir gencin AK Parti'nin politikalarını eleştirmesi üzerine mest oldu. Gencin sözleri hoşuna giden Akşener, kulağındaki küpeyi çıkararak gence hediye etti.

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Yorumlar

HASBİ PINAR

Gene meral gene algı gene kurgu gene oyun... Kayısı yiyememiş dangalak bu sene yer gök kayısı kimi kandırıyorsunuz

Ragıp

Helal olsun küpesini verdiyse siz ne verdiniz gençlere bu zamana kadar akparti olarak söyleyin de bilelim
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