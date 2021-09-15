  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu ünlü 'Afgan kızı' fotoğrafının gerçek hikayesi ortaya çıktı: Belgesel mafyası bakın nasıl çekmiş!

ABD medyası yazdı: Biden askeri yardımları geri çekecek!

Laikçi mahalle çıldırsa da hakikat yürüyecek! Ali Erbaş duyurdu, oralara da Kur’an kursları açılacak

Mersin'de tehlikeli provokasyon! Polis oyunu bozdu gerçek ortaya çıktı

‘Tuvalet kültürü’nü Osmanlı’dan öğrenen Almanlar şimdi ineklere tuvalet eğitimi vermeye başladı!

Kadınlar işlerine geri döndü! Taliban'dan flaş istek

Koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca'dan önemli uyarı

Darbeci Sisi şaşırtmadı! O ismi kabul etti

Fatih Erbakan'ın açıklamasını çarpıtan Mehmet Ceyhan'ı böyle ti'ye aldı: mRNA aşılarının 330 yıldır yapıldığını öğrenmiş olduk

Feyza Aktan şiddeti bu sözlerle anlattı: Özcan Deniz boğazımdan tutup tokatladı!
Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde yine döktürdü
Dinamo Kiev'le Benfica berabere kaldı
Dow Jones endeksi 290 puanın üzerinde değer kaybetti
CHP'li İBB'ye sert tepki: Yeni güne yapmaya çalışarak değil bozmaya çalışarak başlamışlar
Dünya Al birini vur ötekine zalimlikte yarışıyorlar
Dünya

Al birini vur ötekine zalimlikte yarışıyorlar

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bağımsız Filistin devletine karşı olduğunu söyledi. Eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yerine gelen Bennett'in daha ılımlı olduğu iddia ediliyordu.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 05:04:00 -
Al birini vur ötekine zalimlikte yarışıyorlar

Bennett, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bağımsız Filistin devletinin kurulmasının "berbat bir hata olacağını" iddia eden Bennett, "Filistin devletine karşıyım. Bunu yapmayacağım." ifadesini kullandı.

Naftali Bennett, Filistin yönetiminin, işlediği öne sürülen savaş suçları nedeniyle İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayet etmesi ve Filistinli tutuklular ile şehit yakınlarına yapılan ödemeler nedeniyle Devlet Başkanı Abbas ile görüşmeyeceğini kaydetti.

Yediot Aharonot gazetesine verdiği röportajda ise Kudüs'ün tamamının "İsrail'in başkenti" olduğunu ileri süren Bennett, ABD yönetiminin Filistinlilere hizmet verecek olan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açma planına karşı olduğunu dile getirdi.

Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyor. Tel Aviv yönetimi se "Kudüs'ün tamamının İsrail'in başkenti olduğunu" öne sürerek, bu talebe karşı çıkıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay