Al birini vur ötekine! İsrail Hükümeti kendi adamlarına savaş açtı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetine ve İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim’de patlak veren çatışmalar öncesindeki koşullara karşı eleştirel bir tutum sergileyen İsrail'in en eski günlük gazetesi olan Haaretz, söz konusu tutumu nedeniyle İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi tarafından hedef alındı.

Karhi, çatışmalar sırasında Haaretz’i İsrail’e karşı "bozguncu ve yalan propaganda" yapmakla suçlayarak, hükümetin gazeteyle herhangi bir reklam, abonelik ya da diğer ticari bağlantılarını durdurması çağrısında bulundu.

Karhi, talebiyle ilgili Kabine Sekreteri Yossi Fuchs'a yazdığı mektupta, "Savaşın başından bu yana ofisime Haaretz gazetesinin savaşın hedeflerini baltalayan, askeri çabaları ve toplumsal direnci zayıflatan zararlı bir çizgi izlediğine dair çok sayıda şikayet geldi” dedi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların başlamasından bir gün sonra Haaretz, Netanyahu'nun tehlikeleri tespit edemeyerek ve aşırı sağcı politikacıları güçlendiren bir "ilhak ve mülksüzleştirme hükümeti kurarak" saldırıların "sorumluluğunu taşıdığını" ifade etmişti.