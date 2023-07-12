Al birini vur ötekine! Erdoğan’ın maaşı ve Özgür ile Cemal fırıldaklığı

Ek bütçe düzenlemesi Meclis'te oylanacak. CHP'liler, ek bütçede Cumhurbaşkanı maaşına zam yapıldığını söyleyerek, milletvekillerine yapılması öngörülen yüzde 40'lık zamma hiç değinmiyor. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi maaşına bizzat kendi imzasıyla yüzde 40 zam yapacağını söyleyerek algı operasyonuna kalkışırken, kendi maaşına zam geleceğinden zerre kadar bahsetmedi.

Demokrat Partili Cemal Enginyurt da emekli maaşına az zam yapıldığını, Erdoğan'ın kendisine daha çok zam yaptığını ileri sürerek CHP'nin algı operasyonuna destek çıktı. Bu arada emekli milletvekillerine çifte maaşla 150 bin lira zam verilecek. Cemal Enginyurt emekli vekil olduğu için 150 bin lira maaş alacak. Yani Erdoğan'dan 10 bin lira fazla!..

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu algı girişimleri de masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Özgür Özel kendi maaşına gelecek yüzde 40'lık zamma da karşı çıksın, 80 milyona dağıtılması için bir yere bağış yapsın, biz de helal olsun diyelim. Kendi cebine yüzde 40'lık zammı atıp, Tayyip Erdoğan sadece kendisine maaş zammı öneriyormul gibi algı yaparsanız bu yalancılık olur, sahtekarlık olur.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cemal Enginyurt emekli milletvekili, 50-60 bin emekli vekillikten maaş alıyor. Yarasın ağam, yarasın. Biz senin karşılıksız çek davalarını da biliyoruz.