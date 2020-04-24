Al Ahli'den Trabzonspor'un yıldızı Ekuban için çılgın teklif! Tam 10 milyon Euro
Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Caleb Ekuban için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.
Trabzonspor'un yıldızlarına transfer teklifleri yağmaya devam ediyor. Bordo mavili ekibin başarılı oyuncularından Ekuban'a İskoç kulüplerinden ardından Arap yarım adasından da teklifler gelmeye başladı.
10 milyon Euro
Marko Marin ve bir çok yıldızın forma giydiği Al Ahli takımı Caleb Ekuban için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Al Ahli teknik direktörü Vladan Milojevic'in Ganalı yıldızı çok istediği belirtildi.