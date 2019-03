Akyurt yerel seçim sonuçları 2019 | Ankara Akyurt oy oranlarında son durum

31 mart 2019 Ankara Akyurt yerel secim sonuçları.Yeniakit.com.tr 2019 canlı Ankara yerel seçim sonuçlarını sizler için hazırladığı özel sayfada okuyucularına sunuyor. 31 Mart mahalli idareler yerel seçim sonuçları heyecanla beklenirken Ankara Akyurt oy oranları Akyurtlu seçmenler tarafından araştırılıyor. Akyurt yerel seçim sonuçları 2019, Akyurt 2019 yerel seçim sonuçları, 2019 Akyurt yerel seçim sonuçları, Ankara Akyurt 2019 yerel seçim sonuçları, Akyurt belediye yerel seçim sonuçları 2019 son durum nedir? Akyurt hangi parti önde? 31 Mart 2019 Akyurt seçim sonuçları ve oy oranları son dakika YSK Akyurt sonuçları.

Beka meselesi olarak görülen 31 Mart 2019 yerel seçimleri için seçmenler sandıkta tercihini mühürledi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta.

Birçok ile oranla daha fazla seçmene sahip olan Akyurt 2019 yerel seçim sonuçları. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK'nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. Bunların 1 milyon 2 bin 392'si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. Ankara ilçelerinden Akyurt'da 24 Haziran 2018 seçimlerinde 22,893 seçmen oy kullanırken, Akyurt'da seçimlere katılım Oranı ise % 91.35 olmuştu.

Akyurt belediye başkan adayları 2019

AK Parti Akyurt belediye başkan adayı Hilal Ayık (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Akyurt belediye başkan adayı Selami Ünür (Millet İttifakı)

BBP Akyurt belediye başkan adayı Lütfü Ercan

SP Akyurt belediye başkan adayı Yasin Çiftçi

Vatan Partisi Akyurt belediye başkan adayı Emilhan Güçlü

AK Parti Akyurt belediye meclis üyesi adayları

1-Abdullah Emin Tekin

2-Resul Can

3- Mustafa Özdemir

4-Nuh Öztepe

5-Kadir Kocaer

6-Reyhan Taştemir

7-Uğur Görgülü

8- Hüseyin Demirel

9-İbrahim Civan

10-Yahya Kartal

11-Aydın Yılmazer

12- Yasemin Türkcan

13-Memduh Erkan

Kontenjan:

1-Fethi Avcı

2- Sinan Yurt

İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Adayları:

1-Erdinç Ayık

2-İbrahim Çifci

3-Tevk Kuz

4-Yakup Refah

5-Seyit Ali Karahan

6-Tugay Sezgin

7- Vedat Kalaycı

8-Hüseyin Özsoy

9-Uğur Yırtıcı

10-Nihat Karaoğlan

11-Selma Avcı Kılıç

12-Harun Atmaca

13-Pakize Öznaz

Kontenjan : Yavuz Kök, Gökhan Hayta

CHP Akyurt belediye meclis üyesi adayları

1-İsa Konuk,

2-Filiz Geygel,

3-Hayali Yağcı,

4-Azize

Harman,

5-Yusuf Mutlu,

6-Hüseyin Kızılgöz,

7-Hasan Şenol,

8-Hasan Arslan,

9-Ersin Çiftci,

10-Memet Yüce,

11-Şahin Aluç,

12-Veli Yüksel,

13-Eray Güney

Kontenjan :

1-Cahit Uzun,

2-Orhan Yücel

Büyük Birlik Partisi Akyurt belediye meclis üyesi adayları

1-Hakan Kütükcü

2-Cemal Yalçın

3-Doğan Demirel

4- Mustafa Yağcı

5-İlhami Demirci

6-Hacı Ali Gülşen

7-Derya Oğuz

8-Ali Aydın

9-İrfan Göktepe

10-Metin Karataş

11-Mustafa Yenel

12-İsmail Kılıç

13-Hatice Alkan

Kontenjan: Türkay Şener, Halis Mertcan