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Akyurt yerel seçim sonuçları 2019 | Ankara Akyurt oy oranlarında son durum

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31 Mart 2019 Pazar 09:19
Akyurt yerel seçim sonuçları 2019 | Ankara Akyurt oy oranlarında son durum

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Akyurt belediye başkan adayları 2019

AK Parti Akyurt belediye başkan adayı Hilal Ayık (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Akyurt belediye başkan adayı Selami Ünür (Millet İttifakı)

BBP Akyurt belediye başkan adayı Lütfü Ercan

SP Akyurt belediye başkan adayı Yasin Çiftçi

Vatan Partisi Akyurt belediye başkan adayı Emilhan Güçlü

AK Parti Akyurt belediye meclis üyesi adayları

1-Abdullah Emin Tekin 

2-Resul Can 

3- Mustafa Özdemir 

4-Nuh Öztepe 

5-Kadir Kocaer 

6-Reyhan Taştemir 

7-Uğur Görgülü 

8- Hüseyin Demirel 

9-İbrahim Civan 

10-Yahya Kartal 

11-Aydın Yılmazer 

12- Yasemin Türkcan 

13-Memduh Erkan

Kontenjan: 

1-Fethi Avcı 

2- Sinan Yurt

İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Adayları:

1-Erdinç Ayık 

2-İbrahim Çifci 

3-Tevk Kuz 

4-Yakup Refah

5-Seyit Ali Karahan 

6-Tugay Sezgin 

7- Vedat Kalaycı 

8-Hüseyin Özsoy

 9-Uğur Yırtıcı 

10-Nihat Karaoğlan

 11-Selma Avcı Kılıç 

12-Harun Atmaca 

13-Pakize Öznaz

Kontenjan : Yavuz Kök, Gökhan Hayta

CHP Akyurt belediye meclis üyesi adayları

1-İsa Konuk, 

2-Filiz Geygel, 

3-Hayali Yağcı, 

4-Azize

Harman, 

5-Yusuf Mutlu, 

6-Hüseyin Kızılgöz, 

7-Hasan Şenol, 

8-Hasan Arslan, 

9-Ersin Çiftci, 

10-Memet Yüce,

11-Şahin Aluç, 

12-Veli Yüksel, 

13-Eray Güney

Kontenjan : 

1-Cahit Uzun, 

2-Orhan Yücel

Büyük Birlik Partisi Akyurt belediye meclis üyesi adayları

1-Hakan Kütükcü 

2-Cemal Yalçın 

3-Doğan Demirel

4- Mustafa Yağcı 

5-İlhami Demirci 

6-Hacı Ali Gülşen 

7-Derya Oğuz 

8-Ali Aydın 

9-İrfan Göktepe 

10-Metin Karataş 

11-Mustafa Yenel 

12-İsmail Kılıç 

13-Hatice Alkan

Kontenjan: Türkay Şener, Halis Mertcan

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 09:19
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