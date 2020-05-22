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Akyazı tünelinde kaza: 8 yaralı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:59:40 -
Akyazı tünelinde kaza: 8 yaralı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.


Kaza saat 16.00 sıralarında Akyazı Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Akçaabat istikametine gitmekte olan Murat T. yönetimindeki 61 M 0988 plakalı yolcu minibüsü, önünde gitmekte olan Erdal Z. yönetimindeki 61 EE 198 plakalı kamyonete henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 6 yolcu ile kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Trabzon’daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle tünel içinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza nedeniyle tünel Trabzon-Giresun istikametinde ulaşıma kapatılırken, araçlar Akyazı Stadı’nın önünden geçen eski sahil yoluna yönlendirildi.

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