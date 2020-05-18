  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İyilik Derneği’nden İdlib’e 7 tır yardım

Almanya’da camiler 20 Mayıs’ta açılıyor

Sevda Noyan kimdir? Sevda Noyan ceza mı alacak?

Cihat Yaycı kimdir? Cihat Yaycı neden istifa etti?

Erken seçim olacak mı? Erken seçim ne zaman olacak?
için kalan
Aktüel

Akyaka Belediyesi’nde ağaçlandırma seferberliği

Akyaka Belediye Başkanlığı’nca ağaçlandırma seferberliği başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:01:34 -
Akyaka Belediyesi’nde ağaçlandırma seferberliği

Akyaka Belediye Başkanlığı’nca ağaçlandırma seferberliği başlatıldı.


Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş’ın talimatlarıyla ilçe merkezinde caddeler, yürüyüş yolu ve ilçe mezarlığına fidan dikildi. Dikilen fidanlara can suyu verildi.


Daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Akyaka için yola çıkan AK Partili Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, cadde ve sokaklara fidan dikiyor.


Toptaş, daha önce yapımı tamamlana Yürüyüş Yolu başta olmak üzere ilçe mezarlığında da fidan dikim çalışması başlattı. Yol ve kaldırımları tamamlanan caddeler dikilen fidanlara daha da güzel bir görünüme bürünürken, yapılan çalışmalar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.


Akyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Tepe Mahallesi, İstasyon Mahallesi ve Topkaya Mahallesi Asri Mezarlıklarına fidan dikimi gerçekleştirildi.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha sonra Başkan Egüder Toptaş’ın katıldığı Yürüyüş Yolu’nda fidan dikimi yaptı. Başkan Toptaş, ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı