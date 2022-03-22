AKYA torpido nedir? AKYA torpido menzili ne kadar, teknik özellikleri neler?

Akya torpidosu, ArMerKom, TÜBİTAK ve Roketsan tarafından geliştirilmekte olan yeni nesil, ağır sınıf, uzun menzilli torpidodur. Roketsan tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ilk milli torpidoları olan AKYA Ağır Torpido ile ORKA Hafif Torpido’nun menzil bilgileri revize edildi.

Akya torpidosu nedir?

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına binaen AKYA Ağır Sınıf Torpido Projesi, Roketsan ana yükleniciliğine başlatılmıştır. İlk test atışının Temmuz 2013’de gerçekleştirildi proje ile Roketsan; 533 milimetre çapındaki oldukça modern bir ağır sınıf torpido mühimmatını, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandıracaktır.

Roketsan AKYA Torpidosu ile birlikte, Türk Donanması tarafından halihazırda aktif olarak kullanılan Alman DM2A4 ile Amerikan Mk46 torpidolarına, yerli bir alternatif doğacaktır. Yurtdışından ağır sınıf torpido tedarikinde yaşanan zorlukların da AKYA ile giderilmesi hedeflenmektedir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi'ni (MÜREN) kullanarak, milli imkanlarla üretilen AKYA torpidosu ile ilk defa gerçek hedefe atış yaptı. Milli atış sistemi MÜREN üzerinden yapılan atışla AKYA eğitim torpidosu, hedef gemiye atışını başarıyla tamamladı. Bu sayede, milli torpido AKYA ile ilk defa gerçek hedefe atış yapılmış oldu. Bakan Akar, denizaltıları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en önemli unsurlarından biri olarak nitelendirdi. Denizaltıların çok etkili bir güç olduğunu ifade eden Akar, "Bizim tarihimizde 1880'li yıllardan beri denizaltı kültürü mevcut. Eğitim, deneme amaçlı da olsa o yıllarda gemiye karşı ilk atışın yapıldığı denizaltı bize aittir" diye konuştu.