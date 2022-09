Akvaryum temizliği ne sıklıkla ve nasıl yapılmalıdır? Akvaryum temizliği kaç günde bir yapılır?

Ne Zaman Temizlenmelidir?

Akvaryum temizliğine dikkat edilmeli ve her zaman suyun çok kirlenmeden ve akvaryum camlarında yosun bağlamadan temizliğinin yapılması gerekmektedir. Ayda 2 defa temizliğinin gerçekleşmesi durumunda bağlaması ya da suyun kirlenmesi olmayacağı için balıkların da sağlıklı yaşaması söz konusu olacaktır. Temizliğinin gerçekleşmesi her zaman şu işlemlerde gerçekleştirilmelidir:

Akvaryum duvarları yeşil yosun bağlaması;

Suyun renginin koyulaşması;

Balıkların hareket etmemesi;

Akvaryumun bir tarafından bakıldığı zaman, diğer tarafının görülmemesi.

Akvaryum içerisinde yaşamakta olan canlılara zarar gelmemesi için mutlaka temizliği yapılmalıdır. Bunun için bitkilerin ve balıkların zarar görmemesi için temizleme yöntemleri 15 günde bir gerçekleştirilmelidir. Akvaryum temizliğinde sadece suyun temizlenmesi yeterli olmayacaktır.

Suyun temizliği dışında, akvaryumun dibinin temizlenmesi, akvaryum camlarının temizlenmesi, filtrenin temizlenmesi ve suyun değiştirilmesi gerekmektedir.

Akvaryum Temizliğine Başlamadan Önce

Akvaryum temizliğine başlamadan önce her zaman gerekli ekipmanlar olması gerekmektedir. Bunun için ilk olarak büyük bir kova içerisine içerisinde bulunan canlıları almak için içerisine temiz dinlendirilmiş su konulmalı ve balıklar bir kepçe ya da süzgeç yardımıyla içerisine alınmalıdır. Daha sonrasında ise şu ekipmanlara ihtiyacınız olacaktır:

Plak temizleyiciler;

Toprak temizliği için sifon;

Keseler;

Sünger;

Tuz;

Bol miktarda su.

Öncesinde temizlik aşamalarından bir tanesi de akvaryum içerisinde ki dekor süslerinin ve bitkilerin çıkartılması gerekmektedir. Büyük ve kirlenmiş bir akvaryumun temizliği her zaman için daha zor olacaktır. Şayet temizliğini aksattıysanız o zaman ilk olarak suyu tahliye etmeli, bitkileri, kumu, içerisinde bulunan süsleri çıkartmanız gerekmektedir.

Akvaryum neyle temizlenir?

Akvaryumlar için özel olarak üretilmiş süngerlerden faydalanabilirsiniz. Uzun sapı olan bu süngerlerle zorluk çekmeden akvaryum camını temizleyebilirsiniz. İkinci bir seçenek ise mıknatıslı cam temizleme aletidir.

Akvaryum Temizliği

Tuz;

Bol miktarda su;

Bulaşık deterjanı;

Sünger ve fırça.

Camlara bulaşmış olan yosunların temizlenmesi ve kireç birikintisini temizlemek için ilk olarak yapacağınız işlem boş akvaryumun ıslatılması ve ardından tuzlamanız ve 15 dakika beklemeniz gerekmektedir. Bol su ile birlikte yıkayın asla tuz kalıntısı kalmadığına emin olmanız gerekmektedir.

Bulaşık deterjanından bir miktar sünger üzerine koyun ve iç camlarını çok dikkatli silmeniz gerekmektedir. Çok yosun olması durumunda ise fırçalamanız da gerekmektedir. Yine bol su ile birlikte durulamalı ve ardından kuruması için ters çevirmeniz gerekmektedir.

Akvaryum Dibi Temizlenmesi

Balık pisliği ya da yemlerin fazlasının akvaryum dibine inmesi ile birlikte kirlilik oluşması görülmektedir. Temizliği için mutlaka özel üretilmiş akvaryum sifonları kullanılması gerekmektedir. Akvaryumdaki canlılar için çok zararlı olan bakterilerin üremesine neden olur. Bu durum olmaması için akvaryum dibinin temizliğine dikkat edilmelidir. Zorlu bir süreç olması nedeniyle dip kısmın temizliğinin gerçekleşmesi için sabır gereklidir.

Sifon özel bir ekipman olması nedeniyle çok kirli olmayan akvaryumlarda yapılmalıdır. İlk olarak sifonun alt kısmını mutlaka boş bir kova içerisine koyun. Ardından ise Sifon ile birlikte dip kısmı çekilmelidir. Bu süre içerisinde suyun da bir kısmı çıkacaktır.

Ayrıca çok kirli olan akvaryum temizliği için duvar temizliği tuz ile birlikte yapıldıktan sonra ise kum bir süzgeç içerisine konulur. Yıkanarak kirin süzgeçten akması sağlanmalıdır.

Akvaryum Filtresinin Temizlenmesi

Akvaryum suyunun oksijen bakımından zengin olabilmesi için her zaman için filtre ihtiyacı olmaktadır. Suyun temizlenmesinde etkili olur. Filtrenin temizlenmesi için her zaman için filtre üst kısmı sökülmelidir. İçerisinde bulunan ve suyu emerek oksijen olmasını sağlayacak olması nedeniyle haftada iki defa yıkanması gerekmektedir. Bu filtrelerin her zaman için kötü ve balıklara zararlı olacak mikroorganizmaları temizleyecektir. Bu nedenle de mutlaka suyun temizlenmesinde etkili olacağı için önemli bir ekipman olarak bilinir. Suyun yenilenmesini sağlayacağı için zamanla su içerisinde bulunan kir ve pisliklerin sünger kısmına yapılacak olması nedeniyle kirlenecektir. Sünger çıkartılıp haftanın iki günü yıkanacak ve filtre ise 15 günde bir akvaryum içerisinden tamamen çıkartılarak yosun tutmaması için fırçalanmalı ve yıkanarak tekrardan konulmalıdır.

Suyun Değiştirilmesi

Su çok kirlenmemesi durumunda ilk olarak sifon ile birlikte suyun dip kısmında bulunan hem yem atıklarının hem de balık dışkısının temizlenmesi için önemlidir. Bu süre içerisinde sifon balık dışkılarını ve yemlerin fazlasının çekilmesi ile birlikte bir miktar suyu da boşaltacaktır. Her 15 günde bir bu işlemi uygulamanız durumunda su azalacak olması nedeniyle üzerine dinlenmiş su ekleyin.

Suyun çok fazla kirli olması durumunda ise tamamının değiştirilmesi önerilmektedir. Fakat tamamı değiştirilirken ise genel akvaryum temizliği de yapmanız gerekmektedir. Ardından ise 2 gün boyunca dinlenmiş ve pH değeri çok yüksek olmayan su kullanmanız gerekmektedir. Suyun her zaman için filtre ile birlikte oksijen bakımından zenginleştirilmesi ve dip kısmında temizlik yapılması durumunda ise çok aşırı kirlenmeyecektir.

Akvaryum temizliği kaç günde bir yapılır?

İki haftada bir gerçekleştireceğiniz temizlik ile akvaryum dibinde meydana gelen birikmiş tortuları temizleyebilirsiniz. Akvaryum dibinde oluşan tortular için suyun tamamını boşaltmanıza gerek yok. Bir akvaryum hortumu yardımıyla suyun yaklaşık olarak %25 ini alarak yerine temiz ve dinlenmiş su ilave edebilirsiniz.

Akvaryum dip temizliği nasıl yapılır?

Akvaryum Dip temizleme



Akvaryumun dibindeki pislikleri çekmenin en iyi yolu dip çekme aparatı almaktır, satılıyor akvaryumcularda ucuna hortumu takarsın kumları karştırarak en iyi temizliyapabilirsiniz. Akvaryum temizleme motoru da kullanabilirisiniz.

Sirke ile akvaryum temizliği

Her 100 litre için yarım çay bardağı sirke kullanmak akvaryumlarınızdan bakteri ve parazitleri temizlemenizde yeterli olacaktır. Benim akvaryumda çok planarya var yarım çay bardağı değilde 1 çay bardağı dökeyim demek yanlış olacaktır. Sirke kullanımı sonrasında dip çekimi veya filtrasyon temizliği yapmak gerektirmez.

