Akut depresyon nedir? Depresyon için hangi bölümden randevu alınır?

Akut depresyon ise bu duygusal çöküşün hızlı bir biçimde gelişmesi ve belirli bir süre boyunca devam etmesi halidir. Kadınlarda, 60 yaşın üzerindeki yetişkinlerde ve düşük sosyoekonomik statüye sahip olan bireylerde daha yaygın olan akut depresyon, kişinin ilişkilerini, iş veya okul yaşamını, uyku ve yeme alışkanlıklarını ve genel sağlığı önemli ölçüde etkiler.

Akut depresyon, yaşam tarzındaki birtakım olumlu değişimler, çeşitli psikoterapiler ile antidepresan ilaçlar yardımıyla tedavi edilebilir.

Depresyon neden olur?

Erken ebeveyn kaybı

Madde ve alkol kötü kullanımı

Anksiyete bozuklukları

Kadın olmak

Erken ebeveyn kaybı

Düşük sosyoekonomik düzey

Ayrı yaşama, boşanmış olma

İşsizlik: İşsizlik depresyonda risk etkeni olması yanında işte verimliliği azalmasının önemli nedenlerindendir.

Daha önce depresyon geçirmiş olma

Yakın zamanda önemli yaşam olayları, stres etkenleri

Kişilik yapısı

Çocukluk döneminde cinsel veya fiziksel kötü davranılma öyküsü

Bazı ilaçlar

Tıbbi hastalıklar

Hormonal değişiklikler.

Çocuklarda depresyon belirtileri nelerdir?

Çocuklarda depresyon belirtileri bazen erişkinliktekinden ayrılabilir. Okul reddi, hastalık uydurma, ebeveynlerini kaybetme kaygısı, okul sorunları biçiminde kendini gösterebilir.

Depresyon için hangi bölümden randevu alınır?

Akut depresyonu için hastanelerden randevu alacaklar hangi bölüme gitmeleri gerektiğini merak ediyor. Akut depresyonu için psikiyatri bölümlerden randevu alınmalıdır.