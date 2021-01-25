Akut depresyon nedir? Depresyon için hangi bölümden randevu alınır?
Depresyon; kaybolmuşluk, değersizlik ve üzüntü gibi duyguların günlük yaşamın olağan aktivitelerini etkileyecek düzeyde hissedilmesi durumudur. Depresyonun temel niteliği hoş olmayan duygudurum, ilgi ve zevk azlığı, umutsuzluk ve karamsarlıktır. Peki akut depresyon nedir, neden olur? Depresyon için hangi bölümden randevu alınır?
Akut depresyon ise bu duygusal çöküşün hızlı bir biçimde gelişmesi ve belirli bir süre boyunca devam etmesi halidir. Kadınlarda, 60 yaşın üzerindeki yetişkinlerde ve düşük sosyoekonomik statüye sahip olan bireylerde daha yaygın olan akut depresyon, kişinin ilişkilerini, iş veya okul yaşamını, uyku ve yeme alışkanlıklarını ve genel sağlığı önemli ölçüde etkiler.
Akut depresyon, yaşam tarzındaki birtakım olumlu değişimler, çeşitli psikoterapiler ile antidepresan ilaçlar yardımıyla tedavi edilebilir.
Depresyon neden olur?
Erken ebeveyn kaybı
Madde ve alkol kötü kullanımı
Anksiyete bozuklukları
Kadın olmak
Erken ebeveyn kaybı
Düşük sosyoekonomik düzey
Ayrı yaşama, boşanmış olma
İşsizlik: İşsizlik depresyonda risk etkeni olması yanında işte verimliliği azalmasının önemli nedenlerindendir.
Daha önce depresyon geçirmiş olma
Yakın zamanda önemli yaşam olayları, stres etkenleri
Kişilik yapısı
Çocukluk döneminde cinsel veya fiziksel kötü davranılma öyküsü
Bazı ilaçlar
Tıbbi hastalıklar
Hormonal değişiklikler.
Çocuklarda depresyon belirtileri nelerdir?
Çocuklarda depresyon belirtileri bazen erişkinliktekinden ayrılabilir. Okul reddi, hastalık uydurma, ebeveynlerini kaybetme kaygısı, okul sorunları biçiminde kendini gösterebilir.
Depresyon için hangi bölümden randevu alınır?
Akut depresyonu için hastanelerden randevu alacaklar hangi bölüme gitmeleri gerektiğini merak ediyor. Akut depresyonu için psikiyatri bölümlerden randevu alınmalıdır.