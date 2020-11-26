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Sağlık Akut akciğer ödemi nedir, belirtileri neler?
Sağlık

Akut akciğer ödemi nedir, belirtileri neler?

Akut akciğer ödemi nedir, akut akciğer ödemi belirtileri neler, akut akciğer ödemi nasıl oluşur, akut akciğer ödemi tedavisi nasıl olur? soruları dünyaca ünlü futbolcu Maradona’nın ölüm nedeninin ”kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" olduğu ortaya çıkması sonrası merak edilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 08:28:00 -
Akut akciğer ödemi nedir, belirtileri neler?

Akut akciğer ödemi, akciğerlerde toplanan sıvı miktarında artış sonucu, gaz alış-verişinde bozuklukla karakterize, acil tedavi gerektiren bir durumdur. Esas olarak interstisyel aralıkta ve alveoller içinde anormal derecede sıvı birikimiştir. Normal olarak erişkinde pulmoner kapiller basınç ortalama 6-8 mmHg, plazma onkotik basıncı 28 mmHg civarındadır. Alveolde sıvı toplanabilmesi için "pulmoner kapiller uç basıncının" ortalama dört kat artması gerekmektedir. Bu artışın nedenleri pulmoner kapillerlerinde basınç yükselmesi ve/veya alveoller ile kapillerlerin arasındaki bariyerde geçirgenliğin artmasıdır.

Akut akciğer ödemi etyolojik olarak iki gruba ayrılabilir:

- Kalp ile ilişkili nedenler (özellikle sol ventrikül yetmezliği, mitral darlığı, endokardit, kalp tamponadı gibi durumlar)

- Kalp ile ilişkili olmayan nedenler

Akut akciğer ödemi nasıl tedavi edilir?

Akut akciğer ödeminde tanı konur konmaz tedavi gerekir. Hasta tedaviyle hızlı bir şekilde iyileşebilir. Ayırıcı tanının zor olduğu durumlarda, tanı tedaviye alınan cevap ile de konulabilir. Akut akciğer ödeminde tedavinin amacı:

- Hipoksiyi azaltmak,

- Kalbe venöz dönüşü azaltmak,

- Fizyolojik ve mental durumu düzeltmek,

- Kardiyo-vasküler fonksiyonları iyileştirmektir.

Ayrıca akut akciğer ödemine sokan nedenin ve altta yatan hastalığın tedavisi gerekir.

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