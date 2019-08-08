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AKUT açılımı nedir? AKUT depremde hangi görevlere sahiptir?

AKUT nedir? Denizli'de bugün öğle saatlerinde gerçekleşen 6 şiddetindeki depremin yankıları sürüyor. Denizli'de son dakika depremzedelere gereken müdahale yapılıyor. Depremle ilgili gereken müdahaleler yapılırken AKUT devreye girdi. Vatandaşlar AKUT'un açılımı nedir sorusunu merak ediyor? AKUT depremde hangi görevlere sahiptir? AKUT deprem gibi felaketlerde nasıl yer alır? İşte AKUT'a dair merak edilen ayrıntılar...

08 Ağustos 2019 Perşembe 20:17
AKUT açılımı nedir? AKUT depremde hangi görevlere sahiptir?

AKUT nedir? Denizli'de bugün öğle saatlerinde gerçekleşen 6 şiddetindeki depremin yankıları sürüyor. Denizli'de son dakika depremzedelere gereken müdahale yapılıyor. Depremle ilgili gereken müdahaleler yapılırken AKUT devreye girdi. Vatandaşlar AKUT'un açılımı nedir sorusunu merak ediyor? AKUT depremde hangi görevlere sahiptir? AKUT deprem gibi felaketlerde nasıl yer alır? İşte AKUT'a dair merak edilen ayrıntılar...

AKUT açılımı nedir?

AKUT, "Arama Kurtarma Derneği"nin kısaltmasıdır. Mağara, dağ gibi ulaşılması zor olabilecek yerlerde veya doğal afetlerde kaybolanların aranması ve bu koşullarda kaza geçirenlerin kurtarılması için etkinlik gösteren, Türkiye'nin arama kurtarma konusunda ilk sivil toplum örgütü olan dernek.

Derneğin Onursal Başkanı, "Kar Leoparı" unvanı sahibi ve Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk olan Ali Nasuh Mahruki'dir. 29 Kasım 2016'da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da Saydun Gökşin derneğin yönetim kurulu başkanı seçilmiştir.

Türkiye'de, özellikle dağcılık sporunda, kaza geçiren veya kaybolanların aranma ve kurtarılmaları konusunda uzmanlaşmış bir kurumun bulunmamasından kaynaklanan boşluğun doldurulması, derneğin kuruluş amacıdır.

1994 yılında yaşanan bir dağ kazasının ardından, bir grup dağcının oluşturduğu bu topluluk, ilk kez 1995 yılı Aralık ayında Uludağ'daki Keşiştepe'de yapılan bir arama kurtarma operasyonunda "AKUT" adını kullanmıştır.

1996 yılında resmen kurulan dernek, 1997 yılından itibaren deprem ve sel gibi diğer doğal afetlerde de arama kurtarma çalışmalarına katılmaya başlamıştır. Çeşitli operasyonlarla birlikte ekip içi eğitimler, organizasyon ve tanıtım çalışmaları, kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve sponsor araştırmalarının yürütüldüğü süreçte, 1998 yılında meydana gelen Adana-Ceyhan Depremi'nde gerçekleştirdiği enkaz arama-kurtarma çalışmalarının ardından AKUT'a, Bakanlar Kurulu tarafından 15 Ocak 1999 tarih ve 12304 sayılı karar ile "kamu yararına çalışan dernek" statüsü verilmiştir.

Adana-Ceyhan Depremi'nde 90 gönüllüsüyle görev alan dernek; 1999 Gölcük Depremi'nde 150 gönüllüsü ile çalışmış, 1000'in üzerinde insanın çalışmasını organize etmiş, yurtiçi ve yurtdışından gelen yardım malzemelerinin lojistik koordinasyonunda görev almıştır. Türkiye'nin AKUT ile tam anlamıyla tanışması da, Gölcük depremi sonrasında olmuştur.

Türkiye'de 1500'ün üzerinde gönüllü ile şu ana kadar 2000'in üzerinde can kurtaran AKUT, 31 bölgede faaliyetlerini sürdürmektedir.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 20:17
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