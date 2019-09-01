Akupunktur, ozon tedavisi, nöralterapi ile sağlığına kavuştu

Şeker hastalığına ve aşırı kiloya bağlı metabolik cerrahi ameliyatı sonrası ağrıları olan, uyuyamayan ve kronik yorgunluk şikayeti ile hastaneye başvuran Mürsel Türe, tamamlayıcı tıp uygulamaları ile 1 ay gibi kısa bir sürede sorunlarının çoğunu geride bıraktı.

Tip 2 diyabet hastası Mürsel Türe’nin şeker hastalığı gözleri, kolları, parmakları ve böbreklerinde hasar oluşturunca 13 ay önce İstanbul’da metabolik cerrahi ameliyatı oldu. Ameliyat sonrasında 1 yıl boyunca kendini toparlayamadığını anlatan Mürsel Türe, kendini çok halsiz ve bitkin hissettiğini, ayaklarına, kollarına ve bacaklarına kramplar girdiğini, vücudunun ağrıdığını, uyuyamadığını söyledi. Kendini sürekli çok halsiz ve yorgun hisseden Mürsel Türe, kardeşi ile birlikte 1 ay önce Özel Ümit Hastanesi Anestezi -Reanimasyon ve Akupunktur Uzmanı Dr. Emelnur Güney’e tedavi için geldi. Kendisine akupunktur, ozon tedavisi, nöralterapi uygulanan Türe’ye beslenme ve yaşam tarzı ile ilgili bilgiler de verildi.

"Tedaviye başlamak için tekerlekli sandalye ile gelmiştim"

Türe, tedaviye başladıktan sonra hızlı bir şekilde şikayetlerinden kurtulduğunu anlatarak, şunları söyledi:

“Akupunktur ve ozon terapi ile yeniden sağlığıma kavuştum. Buraya geldiğimde tekerlekli sandalyede yerimden kalkamaz durumda idim. Şimdi Bozüyük’ten araba ile kendim geldim. Halsizliğimin yüzde 80’i kayboldu. Yüzüm bile sarıydı, cildimin rengi bile değişti, ağrılarım, kramplar çok çok az kaldı. 6 seansa girdim, 10 seansı tamamladığımda hiçbir şeyim kalmayacak inşallah. Bu tedaviyi herkese tavsiye ediyorum, doktor hanıma ve ekibine çok minnet duyuyorum. Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum, Allah razı olsun diyorum.”

"10 seansa ulaşmadan güzel sonuç aldık"

Anestezi-Reanimasyon ve Akupunktur Uzmanı Dr. Emelnur Güney, “Mürsel Bey 1 ay önce iki kişinin yardımı ile tekerlekli sandalye ile geldi. Yoğun bakımdan yeni çıkmış bir hasta görünümü vardı. Öncelikle ozon tedavisi programına aldık. Dizlerinde, bacaklarında, kollarında, sırtında ağrıları vardı, kronik yorgunluk sorunu vardı. Ozon tedavisi uygulamaya başladık, ağrıyan yerlere lokal ozon tedavisi, nöralterapi ve elektro akupunktur uyguladık. Nöralterapi sinir sisteminde nöroregülasyon yapan, yani düzenleyici bir tedavidir. Toplam 6 seans tedavilerimizi uyguladık, ağrılarının çok azaldığını söylüyor. 10 seansa ulaşmadan böyle güzel bir sonuç aldık. Ben kendisini tanıyamaz oldum. Araba kullanabiliyor, psikolojik olarak da çok iyi duruma geldi, yaşam enerjisi arttı. Şimdi ‘En az sizin kadar zindeyim’ diyor. Asansör kullanmadığını, merdivenle çıktığını söylüyor. Bunlar ozonun güzel etkileri, metabolizmayı düzenleyen, antioksidan, antimikrobik, detoks, etkileri, nöralterapinin de metabolizmayı düzenleyici,hormon düzenleyici etkileri var. Bu tedavilerle birlikte bağırsağı da düzenleyici önerilerde bulunuyoruz. Bağırsakta bakteri yapısı çok önemlidir. Türe’nin geçirdiği büyük ameliyat sonrasında bağırsaklarındaki bakteri dengesi bozulmuştu. Burayı iyileştirici önerilerde bulunduk. Mürsel Bey yaşam tarzını değiştirdi ve sağlıklı beslendi. Bağırsakta iyi bakteriler arttıkça vücut güçleniyor. Beslenme şeklini de değiştirerek, doğru beslenme konusunda bilgi verdik” dedi.

DR. Güney, Mürsel Türe’nin iyileşme hızının kendisini de çok mutlu ettiğini ifade etti.