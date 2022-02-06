Akupunktur gerçek mi? Akupunktur (Ynsa) nedir, nasıl yapılır?

Akupunktur (Ynsa) nedir?

YNSA (Yamamoto New Scalp Acupuncture) bir mikrosistem akupunktur yöntemidir. Yani geleneksel Çin tıbbına göre yapılan vücut akupunkturundan farklıdır. Mikrosistem, vücuttaki tüm organ ve doku yansımalarının kafa, kulak, el, göz, ayak tabanı gibi küçük alanlarda tümüyle temsil edildiği ilkesine dayanır.

Akupunktur tedavisi nedir?

Akupunktur, bir kişinin vücudunun belirli noktalarına, çok çeşitli derinliklere çok ince iğnelerin sokulmasını içeren bir tedavi şeklidir. Araştırmalar, ağrının hafiflemesine yardımcı olabileceğini ve çok çeşitli diğer şikayetler için kullanıldığını ileri sürmektedir.

Nöroloji Uzmanı Nigar Ahmadova, akupunktur gerçekten faydalı mı, akupunktur bölgeleri, akupunktur noktaları, akupunktur kilo verme, akupunktur gebelik gibi konuları hakkında bilgi verdi.

Akupunktur hamilelikte

Kısaca YNSA denilen ve kafanın saçlı derisine uygulanan Yamamoto Yeni Skalp Akupunktur yönteminin ağrı ve birçok nörolojik hastalığın tedavisinde hızlı sonuç verdiğini söyleyen Nörolog Nigar Ahmadova, “YNSA, özellikle ilaç kullanmaktan kaçınan hamilelerin ağrı ve hastalıklarının tedavisinde başvurulan önemli bir yöntem haline geldi” dedi.

Vücutta kaç akupunktur noktası var?

Nöroloji Uzmanı Nigar Ahmadova, Japon bilim insanı Dr. Toshikatsu Yamamoto tarafından geliştirilen ve 50 yıl önce bir kongrede bildiri olarak sunulduktan sonra tüm dünyada uygulanmaya başlayan Yamamoto Yeni Skalp (kafanın saçlı derisi) Akupunktur yöntemi hakkında bilgi verdi. Akupunkturun, belirli vücut bölgelerine ince iğnelerin batırılmasını içeren geleneksel bir Çin şifa tekniği olduğunu hatırlatan Ahmadova, YNSA’nın klasik akupunkturdan fark ve avantajlarına dikkat çekti.

Akupunktur tedavisi nasıl yapılır?

YNSA’nın kafanın saçlı derisine muayene ile belirlenen noktalarına uygulanan, bilimselliği kanıtlanmış bir yöntem olduğunu belirten Uzm. Dr. Ahmadova, “YNSA, bir mikrosistem akupunktur yöntemidir, yani geleneksel Çin tıbbındaki vücut akupunkturundan farklıdır. Hastalıkların, ağrıların tedavisi için iğneler sadece kafaya uygulanır. Vücut akapunkturuna kıyasla birçok artısı vardır. Hastaların günlük işleri ve aktiviteleri aksamaz, daha az ağrı vardır. Özellikle daha ilk seansta olmak üzere birçok nörolojik rahatsızlıklarda sonuçlar daha hızlı alınabilmektedir. Bugüne kadar, YNSA’nın en büyük kullanım alanı ağrı ve nörolojik hastalıkların tedavisi olmuştur. Özel ekipman gerektirmediği için poliklinik ortamında uygulanabilir. Nörolojide YNSA yöntemiyle tedavi edilen hastalıklar nörolojik disfonksiyonların (ağrı, nöralji, nöropati, nörit), inme sonrası ağrı, baş dönmesi, trigeminal nevralji, siyatik ağrı, servikal radikulopati, fibromiyalji, anksiyete bozuklukları olarak sıralanabilir. Ayrıca bu yöntem anne adayları için de kurtarıcı. YNSA, özellikle ilaç kullanmaktan kaçınan hamilelerin ağrı ve hastalıklarının tedavisinde başvurulan önemli bir yöntem haline geldi” dedi.

YNSA’nın her hastaya uygulanamayacağına da dikkat çeken Uzm. Dr. Ahmadova, “Kafa akupunkturu da diyebileceğimiz bu yöntemin kalp hastalığı, radyoterapi ve kemoterapi alan onkoloji hastalarına, astım, yaygın cilt döküntüleri olan hastalıklarda uygulanması sakıncalıdır. YNSA tedavisinin süresi ve seçimi, vakanın ciddiyetine bağlıdır. Akut vakalarda, tedavi edici fayda sağlamak için bir iğnenin 5-30 dakika arasında yerleştirildiği bazen bir seansı yeterli olabilir. Kronik vakalarda ise birden fazla seans gerekebilir” diye konuştu.

Akupunktur tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir?

Akupunktur özellikle aşağıdaki rahatsızlıklar ve hastalıklar için sıklıkla kullanılır:

Baş ağrısı ve migren.

Sırt ağrısı

Sindirim sistemi hastalıkları

Psikiyatrik rahatsızlıklar.

Romatizmal şikayetler.

Kronik solunum yolu hastalıkları (bronşit, astım)

Kadın hastalıkları ve doğum.

Akupunkturun faydaları

İlaçsız olarak ağrının giderilmesine yardımcı olur. Ağrı kesici ilaçlar ile birlikte uygulandığında ağrısız geçen süreyi uzatır. Akut ve kronik hastalıkların tedavisine ek destek sağlar ve iyileşmeyi hızlandırır. Hastalıklara karşı korunmada ve bağışıklığın artmasında etkilidir.

Akupunktur iğneleri

Akupunkturda kullanılan iğneler tek kullanımlık mıdır? İğneler tek kullanımlıktır ve bir kez kullanılan bir iğne asla tekrar kullanılmaz. Steril ortamlarda profesyonel üreticiler tarafından üretilen iğneler kullanıldıktan sonra atıldığından, herhangi bir hastalık bulaşma riski söz konusu olmamaktadır.