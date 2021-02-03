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Ekonomi Aktüerlik sınavları takvimi açıklandı
Ekonomi

Aktüerlik sınavları takvimi açıklandı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2021 yılı aktüerlik sınavları takvimini ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 13:14:00 -
Aktüerlik sınavları takvimi açıklandı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda konuyla ilgili olarak “15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe giren Aktüerler Yönetmeliği, birinci, ikinci ve üçüncü seviye sınavlarının bir takvim yılında en az bir kez açılmasına hükmetmektedir. Bu kapsamda, aktüerlik birinci, ikinci ve üçüncü seviye sınavları, Ankara ve İstanbul’da, dördüncü seviye sınavları ise sadece İstanbul’da aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır” denildi.

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