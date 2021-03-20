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Eğitim AKTS nedir? AUZEF bir dönemde toplam kaç AKTS alınabilir?
Eğitim

AKTS nedir? AUZEF bir dönemde toplam kaç AKTS alınabilir?

İstanbul Üniversitesi, AUZEF’te öğrenim gören öğrenciler, dönem başında toplam kaç ders alabileceklerini merak ediyor. AUZEF’te bir dönemde toplam kaç AKTS alabileceklerini merak eden öğrenciler, konuya ilişkin detayları araştırıyor. Peki, AUZEF’te ders alma durumunda toplam kaç AKTS ders alınabilir? AUZEF bir dönemde toplam kaç AKTS alınabilir? AKTS nedir?

Yeniakit Publisher
2021-03-20 14:45:00 -
AKTS nedir? AUZEF bir dönemde toplam kaç AKTS alınabilir?

AKTS Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan Avrupa kredi transfer sistemi demektir. Peki, AUZEF’te ders alma durumunda toplam kaç AKTS ders alınabilir? AUZEF bir dönemde toplam kaç AKTS alınabilir?

AUZEF’te ders alma durumunda toplam kaç AKTS ders alınabilir?

Alttan dersi olan veya üst dönemden ders alabilme koşulunu sağlayan öğrenciler, mevcut dönem derslerinin kredi/AKTS miktarının yarısı kadar fazla ders alabilir. Örneğin; dönem AKTS miktarı 30 ise bu miktarın yarısı kadar daha ders eklenebilir.

Toplamda AKTS miktarı 45 AKTS ye kadar çıkarılabilen ders seçiminde ayrıca üstten ders alabilme koşullarını sağlayan öğrencilerde dönem AKTS miktarının yarısı kadar (örn: 30/2= 15) üstten ders alabilmesi mümkündür.

AUZEF bir dönemde toplam kaç AKTS alınabilir?

Bir öğrencinin bir dönemde alabileceği azami kredi/AKTS miktarı, yarıyıl uygulamasında bir yarıyılda, yıl esası uygulamasında ise bir yılda tanımlanmış zorunlu ve seçmeli derslerin toplam kredi yükünün %50 sinden fazlasını geçmemesi gerekir.

Örnek olarak dönemlik AKTS miktarı 30 AKTS ise bu miktarın yarısı kadar daha ders alabilir. Toplamda öğrenciler dönemlik alacakları AKTS miktarını 45 AKTS ye kadar çıkarabilmektedir.

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