Aktivist yazar Necip Fazıl Ergüt’ten gazetecilere saldırmayı meslek edinen CHP’ye kınama

Yapılan tekme ve yumruklu linç girişimini sert bir dille kınayan Ergüt, bu barbarlığın sadece gazetecileri değil, doğrudan necip milletimizin haber alma hakkını hedef aldığını vurguladı.

Ergüt; "TBMM önünde yaşanan olaylarda, görevi başındaki basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kabul etmek mümkün değildir.

Akit TV ekibine yapılan tekme ve yumruklu saldırı; sadece gazetecilere değil, halkın haber alma hakkına da yapılmış bir saldırıdır.

Siyasi görüşü, kurumu ya da düşüncesi ne olursa olsun, şiddeti meşrulaştıran hiçbir anlayış demokrasiye hizmet etmez.

Basın mensuplarını hedef alan bu çirkin saldırıyı kınıyor, yaralanan gazeteci dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Unutulmamalıdır ki; kaleme, mikrofona ve kameraya saldırmak, hakikatten korkmanın göstergesidir." ifadelerini kullandı.

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