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Aktif polis ve askerlere operasyon!

Adana merkezli 10 ilde FETÖ soruşturması kapsamında aralarında aktif polis ve askerlerin de bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 08:51
Aktif polis ve askerlere operasyon!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana merkezli 10 ilde 2'si aktif polis, 1'i aktif astsubay olmak üzere 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti harekete geçti. 10 ilde 21 adrese baskın yapan polis, çok sayıda zanlıyı gözaltına aldı.

Polis Adana'da da 12 adrese baskın yaptı. Zanlılardan çoğunda örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock olduğu ileri sürüldü. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 08:51
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