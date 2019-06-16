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Aktif ısı’nın yeni Daikin mağazası Şişli’de açıldı

Temelleri 25 sene önce atılan Aktif Grup, hizmetlerine yeni bir halka daha ekledi. Grubun yeni Daikin Mağazası İstanbul Okmeydanı’nda açıldı.

16 Haziran 2019 Pazar 11:07
Aktif ısı’nın yeni Daikin mağazası Şişli’de açıldı

Temelleri 25 sene önce atılan Aktif Grup, hizmetlerine yeni bir halka daha ekledi. Grubun yeni Daikin Mağazası İstanbul Okmeydanı’nda açıldı. Aktif Isı, Aktif Elektromekanik ve Aktif Çevre olarak üç alanda hizmet veren şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Halim Özdemir açılışta yaptığı konuşmada “İnşaat sektöründe mevcut projelere hizmet vermeye devam ediyoruz, geleceğe güvenli adımlar ile ayakta durmaktayız. Krizi fırsata çevirmek için nakit döngüsü daha hızlı olabilecek perakende sektörüne de girelim istedik” diyerek, “Bunun için de Daikin’in de destekleriyle Şişli mağazasını açıyoruz. Desteklerinden dolayı Daikin ailesine ve özellikle Hasan ve Cengiz Önder beylere teşekkür ediyorum’’ mesajını verdi.

İki müjde birden

Özdemir, “Yakında Hadımköy fabrikalar bölgesinde açacağımız bir mağazayla da fabrikalara dönük olarak hırdavat sektöründe de faaliyete başlayacağız. Diğer bir atılımımız ise ilk kurulduğumuz Halkalı binada yine sektörümüze dönük ürünler satmak üzere yeni bir mağaza daha açacağız” diye konuştu.

150 milyon $’lık sermaye

Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder ise “Girişimci olmak yeni yerler açmak cesaret ister, Aktif Grup da riskleri göğüsleyerek sorumluluklar alabilen tecrübeli bir firmadır, Halim Özdemir beye hayırlı olsun diyoruz” dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç de Daikin’in ülkemize 150 milyon dolar sermaye getirdiğine dikkat çekerek, “Birçok fabrikası olan Japon firması olarak, Türkiye’ye yatırım yapmaya bu kadar güveniyor, üretim yapıyor ve ihracatını artırmaya devam ediyor, demek ki Türkiye’de iş gücü var, Türkiye’de istikbal var. Ülkemizde müteşebbis sayısının artırılması da çok önemlidir, hayırlı olsun” şeklinde konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun da katıldığı törende kurdele kesimi ile mağazanın açılışı gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:07
  1. Çankırı
  2. Aktif Grup
  3. İstanbul
  4. Okmeydanı
  5. Aktif Isı
  6. Aktif Elektromekanik
  7. Aktif Çevre

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