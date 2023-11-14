Aktif büyüklüğü 590 milyar TL’ye yükseldi! Dış ticaret işlem hacmi 16 milyar doları aştı!

Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleriyle 34 yıldır müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk, 2023 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Kuveyt Türk’ün toplanan fon büyüklüğü geçtiğimiz yıla göre yüzde 42 artışla 429 milyar TL olurken, kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 50 artış göstererek 296 milyar TL’ye yükseldi. Kuveyt Türk’ün dış ticaret finansmanı yüzde 52 artışla 42 milyar TL’yi aşarken, ilk üç çeyrekteki dış ticaret işlem hacmi 16 milyar USD’ı geçti. Kuveyt Türk, 2023 yılının üçüncü çeyreğindeki net kârını ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 87 artırarak 17 milyar TL’ye çıkardı. Öz varlıklarını 39 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 590 milyar TL’ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10. sıradaki yerini korurken, katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

“İstikrarlı büyümemiz devam ediyor”

2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin görüşlerini açıklayan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, yaptığı değerlendirmede, “Katılım finans esasları doğrultusunda müşteri deneyimi odaklı yaklaşımımız, teknoloji-inovasyon çalışmalarımız ve dijital dönüşüm yolunda attığımız adımlarla, seçkin finansal ürün ve hizmetleri etkin şekilde tasarruf sahipleriyle ve yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyoruz. İhracatın finansmanı, finansal kiralama, yeşil enerji ve tarım bankacılığı odaklandığımız alanların başında geliyor. Eylül sonu itibarıyla dış ticaret finansmanımızın yüzde 52 artışla 42 milyar TL’ye yükselmesini ve aynı dönemdeki dış ticaret işlem hacmimiz 16 milyar USD’yi aşmasını kıymetli buluyoruz. Sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşen kullandırılan fon büyümemiz ve yüksek cari fon oranımız pazar payımıza olumlu yansıyor. 2023 yılını, sektörden pozitif yönde ayrışan büyüme performansımızı koruyarak yüzde 3’ler seviyesinde bir pazar payıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Müşteri tabanımızı genişleterek tüm müşterilerimizin ilk tercih ettiği finansal çözüm ortağı olmayı önceliyoruz” dedi.

2023 üçüncü çeyrek itibarıyla rakamlarla Kuveyt Türk

• Reel ekonomiye nakdi ve gayrinakdi fon kullandırımlar aracılığıyla 347 milyar TL destek sağladı.

• 2023’nin ilk 9 ayında kullandırılan fon büyümesi yüzde 50 düzeyinde gerçekleşti.

• Dış ticaret finansmanı yılın ilk 9 ayında yüzde 52 oranında büyüme performansı göstererek 42 milyar TL hacme ulaştı.

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• Yüksek aktif kalitesi odağıyla donuk alacaklar oranı yüzde 1,30 düzeyinde gerçekleşti.

• 9 aylık toplanan fon büyümesi yüzde 42 oranında gerçekleşerek toplamda 429 milyar TL toplanan fon hacmine ulaşıldı.

• Yılbaşından bu yana yüzde 50 Türk Lirası toplanan fon büyümesiyle fonlama tabanı içerisindeki TP’nin payı artırıldı.

• Cari hesabın, toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 50,2 seviyesine yükseldi.

• Yıllıklandırılmış ortalama öz kaynak kârlılığı yüzde 69 düzeyinde gerçekleşti.

• Yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranı yüzde 25,2 seviyesine ulaştı.

Mobil şubeden teminat başvuru hizmeti

Kuveyt Türk, üçüncü çeyrekte, teminat mektubu ihtiyacı olan tüzel müşterileri için önemli bir yeniliği hayata geçirdi. Fiziki şubelerin yanı sıra daha önce internet şubeden teminat mektubu başvuru hizmetini aktif eden Kuveyt Türk, tüzel müşterilerinin teminat mektubu başvurularını Kuveyt Türk Mobil aracılığıyla almaya başladı. Kuveyt Türk, dijitalden teminat mektubu verme oranını 2025 yılına kadar yüzde 90’lara taşımayı hedefliyor.

Kuveyt Türk’ün API marketi açık bankacılıkta dünya zirvesinde

Kuveyt Türk API Market, dünya çapında veri paylaşımı, API hizmetleri, ödeme sektörü gibi alanlarda stratejik danışmanlık hizmeti veren INNOPAY tarafından geliştirilen “Open Banking Monitor 2023” matrisinde en iyi kategori olan “Masters in Openness” bölgesinde yer alan Türkiye’den tek finans kurumu olma başarısını gösterdi. API sayısıyla birlikte fonksiyonel gelişmişlik seviyesi ve geliştiricilerin deneyimi bakımından 60’a yakın ülkede 300’ün üzerinde bankanın kıyaslanması sonucunda ortaya çıkan bu matriste Kuveyt Türk, globalin en iyi seviyedeki finans kuruluşlarıyla birlikte zirveyi paylaştı.

Kuveyt Türk, “En İyi Açık Bankacılık API’leri” alanında Türkiye’nin en iyisi

Kuveyt Türk, uluslararası finans piyasalarının önde gelen yayınlarından Global Finance’in düzenlediği “Dünyanın En İyi Dijital Bankaları 2023” ödüllerinde, kurumsal kategoride “En İyi Açık Bankacılık API’leri” başlığında Türkiye’nin en iyi bankası seçildi. Kuveyt Türk, Türkiye’nin en iyi açık bankacılık API’lerine sahip finans kuruluşu ödülüne layık görüldü

Bankada Akademi programı başlatıldı

Kuveyt Türk, öğrencilere yönelik hayata geçirdiği “Bankada Akademi” genç yetenek programı, tezli yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden, finans ve ekonomi alanlarına ilgi duyan, katılım finansı keşfetmek ve deneyimlemek isteyen genç yeteneklere hitap ediyor. Bankada Akademi’ye kabul edilen öğrenciler; katılım finansı yakından tanıma imkânı, mentör desteği, online eğitim kütüphanesine erişim hakkı, akademik hayata devam ederken yarı zamanlı çalışma imkânı, mezuniyet sonrası tam zamanlı çalışma fırsatı elde ediyor.

Tohumdan Fidana: 81 İle 81 Bin Tohum Topu

Kuveyt Türk, Türkiye İzcilik Federasyonu ve ÇEKUD ile iş birliği yaparak “Tohumdan Fidana: 81 İle 81 Bin Tohum Topu” projesine imza attı. Proje kapsamında Türkiye İzcilik Federasyonu’nun deprem bölgesinde yaşayan öğrencilere yönelik İstanbul Beykoz’da düzenlediği “Asrın Dayanışması Yaz İzci Kampı’na destek verildi. Kampta deprem sonrası ülkece gösterilen dayanışmaya teşekkür etmek amacıyla tohum topları üretildi.