Akten: Yazıcıoğlu'nu öldürenler bunun hesabını verecekler

Taha Emre Özdemir Ankara

Tiyatro Sanatçısı Haşim Akten, yol arkadaşı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "Önceleri kaza gibi görünse de bizim tereddütlerimiz vardı." diyen Akten, "Gelişen olaylar gösterdi ki bu kesinlikle bir cinayettir. O cinayeti işleyenler bilsinler ki ben Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşı olarak o cinayete kurban gitseydim, Merhum Yazıcıoğlu bunun hesabını mutlaka sorardı." ifadelerini kullandı. Akten, "Vakti var, saati var. Biz devletimize zarar gelsin istemiyoruz ama bu cinayeti işleyenler bilsinler ki bunun hesabını ölmeden verecekler." dedi.

Akten, Merhum Yazıcıoğlu'nun kapitalistlere olan öfkesini şöyle anlattı:

"Muhsin Yazıcıoğlu, birkaç yüz yıldır halkın tepesine çökmüş, insanları ezen kapitalistlere çok kızıyordu. Bu yüzden o kapitalistler Yazıcıoğlu'na hiç destek vermedi. Yazıcıoğlu, 'Yönetmek köylü çocuklarının da hakkıdır. Bu vatanın asıl sahipleri onlardır.' dedi. O, yaşadığı inançlarını meclise taşımak için çabaladı."

Türk Milleti'nin Merhum Yazıcıoğlu'na hak ettiği değeri vermediğini belirten Akten, şunları söyledi:

"Hakettiği maaşı 2 bin lirayken bana 5 bin lira versinler diyen halk onu seçmedi. Ondan sonra da 'Yolsuzluk var, hırsızlık var.' diye bağırıyorlar. Allah Muhsin Yazıcıoğlu'nu bu halkın gözünün içine kadar soktu. Halk ise kim daha iyi yolsuzluk yapacaksa kim hak etmediği halde çocuğunu işe sokacaksa onların peşinden koştu. Şimdi de hepsi nemalanmak istiyor. Buyurun nemalanın."

Merhum Yazıcıoğlu ile uzun yıllar dostluğunun olduğunu söyleyen Akten, onun ahlaklı bir insan olduğunu hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Muhsin Yazıcıoğlu ile yıllarca arkadaşlık yaptım. Böyle ahlaklı bir insan görmedim. Biz bu vatanı ona teslim etmeliydik. Şimdi herkes kime teslim edileceği noktasında korkuyor. Yazıcıoğlu çok yumuşak birisiydi ama zalimin karşısında demir pençesi vardı.

Fatih Sultan Mehmed nasıl kazandı? İstanbul'u fetheden Fatih Komutandı ama peşinde olan toplum muazzamdı. 'Ben siftahımı ettim yan komşumdan al.' diyen bir esnaf vardı. 'Ben siftahımı ettim yan komşumdan al.' diyecek esnaf çıkmadığı müddetçe hiçbir şey değişmeyecek."

FETÖ'ye ilişkin değerlendirmede de bulunan Akten, "Hainler bizim imanımızı çalmak istiyorlar." dedi.

"Askeri darbeyi başaramadılar ama içimizdeki aşkı çaldılar. Şimdi hiçbir Müslüman hiçbir Müslümana güvenmiyor. Aslında belki de hedefleri buydu. Belki de bilerek başarılı olmadılar. Şu anda çocuklarımız inançlarını kaybediyor. Bizi bu noktadan yıktıktan sonra silahlar gelecek ama bizim ölümüz bile onlara yeter."